Bruguera: "Nadal está cada vez mejor y todavía nos queda semana y media"

27/03/2018 - 13:03

El capitán español de Copa Davis, Sergi Bruguera, afirmó que ha estado "hablando" estos días con Rafa Nadal para poder seleccionarle para la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis ante Alemania y que el balear está "cada vez mejor" de su lesión en el psoas ilíaco y que aún tiene por delante "semana y media" para afinar su puesta a punto.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Sí, claro (que ha estado en contacto con Nadal). Para poder convocarle he estado hablando con él y siguiendo su evolución. Está cada vez mejor, saliendo bien de su recuperación, entrenando más y en mejor forma. Todavía queda semana y media para la eliminatoria y esperemos que esté mejor", aseguró Bruguera tras facilitar este martes el equipo en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

De todos modos, no quiso "confirmar" si el de Manacor iba a jugar varios puntos o se le iba a reservar. "No voy a confirmar nada sobre ningún jugador. Hasta el jueves no haré el equipo, todos los puntos son importantes", se limitó a comentar el bicampeón de Roland Garros.

Sobre su rival, recordó que Alemania es un "muy buen equipo". "La duda está en si va a jugar Kohlschreiber, que cambiaría las cosas bastante", aclaró. "Jugando en casa siempre somos una gran potencia, pero Alemania posiblemente sea el rival más difícil de recibir. Será una eliminatoria muy complicada", advirtió.

"De momento, si me cuesta imaginarme la siguiente ronda, imaginad el nuevo formato. Sólo pienso en esta eliminatoria y en hacerlo lo mejor posible", zanjó Brugera preguntado por el nuevo formato que se está estudiando para la Copa Davis a partir de 2019.

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz, dio las gracias a "la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento" de Valencia por poner "un marco tan bonito como es esta Plaza de Toros", escenario de una eliminatoria "complicada contra uno de los equipos más punteros a nivel mundial". "Espero que podamos sacarla adelante y jugar las semifinales y, por qué no, una posible final", deseó.

María Teresa Girau, concejala delegada de Salud y Deporte de Valencia, recalcó que para la ciudad "es muy importante albergar esta eliminatoria. "Nos hemos puesto todas las administraciones a la tarea de dar apoyo y esperamos con ansia que llegue el día 6 y podamos disfrutar de este gran evento y de nuestros mejores tenistas, a los que deseamos la mayor de las suertes", apuntó.

"La Copa Davis es un acontecimiento que va a traer visitantes a la ciudad y que esperamos que se disfrute de esa maravillosa plaza que ha sufrido una maravillosa transformación para albergar una gran competición", añadió la dirigente.

Finalmente, José Ramón Lete, presidente del CSD, recordó que en la anterior eliminatoria en Marbella contra Gran Bretaña hubo "algunos nervios", pero que fue de "mucho éxito" y dio las gracias a los elegidos por Bruguera, sobre todo a un "deportista mayúsculo" como Rafa Nadal, porque forman parte de ese grupo que hace que "España sea conocida en el mundo entero".

El dirigente recalcó "la apuesta importante por el deporte en general" que está haciendo Valencia, esperando "unas gradas llenas y una afición volcada" en la Plaza de Toros, y el impacto del turismo deportivo "como factor fundamental" en la economía. "Seguro que vamos a sacar la eliminatoria adelante y que se pongan a temblar los italianos o franceses, que nos da lo mismo", sentenció con una sonrisa.