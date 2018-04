Muguruza arrolla a la mexicana Zarazúa y accede con Sorribes a los octavos en Monterrey

4/04/2018 - 17:50

La tenista española Garbiñe Muguruza se estrenó este martes en el torneo de Monterry (México), puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista, con una contundente victoria sobre la mexicana Renata Zarazúa por un doble 6-1 para unise así en octavos de final a su compatriota Sara Sorribes, que se impuso a la checa Tereza Martincova (6-1 y 7-5).

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La número tres del mundo dejó atrás las dudas de Indian Wells y Miami y pudo por fin saborear un triunfo en el evento mexicano, donde en sus dos anteriores participación había perdido en su debut, y además lo hizo con buen tenis.

A la de Caracas le bastaron 45 minutos para deshacerse de la tenista local, invitada por la organización y que no encontró argumentos para plantar cara a una buena versión de la primera favorita, que sólo cometió cuatro errores no forzados.

Muguruza se mostró muy firme y en esta ocasión su tenis agresivo tuvo recompensa en forma de 18 ganadores, con cuatro saques directos y tan sólo nueve puntos perdidos con su servicio. La estadounidense Allison Riske será su oponente en octavos.

"Me he sentido muy bien en la pista. No podía confiarme con Renata porque sé que está trabajando bien y además contaba con el apoyo del público, así que no me podía descuidar. Estoy muy feliz porque es mi tercera vez aquí y en los años anteriores no jugué muy fin. Al fin, pude ganar un partido", señaló la hispano-venezolana tras el encuentro.

También en octavos de final se metió Sara Sorribes que derrotó por 6-1, 7-5 a la checa Tereza Martincova. La jugadora de Castellón se mostró contundente desde el inicio, cediendo sólo un punto con su saque en el primer set y firmando tres 'breaks' para asegurar la primera manga sin sufrimiento.

Más le costó en la segunda, donde la española perdió solidez en su saque y acabó llevándose la victoria con un rotura antes del 'tie-break'. La rumana Ana Bogdan, sexta cabeza de serie, será su siguiente rival.