Marcelino: "Seré entrenador del Valencia la próxima temporada en un 99% de posibilidades"

6/04/2018 - 16:52

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, ha asegurado que, "en un 99% de posibilidades", seguirá siendo técnico del conjunto 'che' la próxima temporada, y ha recordado que lo prioritario es "certificar cuanto antes" la cuarta posición que ostentan actualmente, empezando por el duelo de este domingo frente al RCD Espanyol en Mestalla (20.45 horas).

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"No hemos avanzado porque no hemos hablado, si no se habla es imposible avanzar. Creemos que la prioridad es certificar cuanto antes el cuarto puesto, que es lo que todo el valencianismo quiere, y estaría en condiciones de afirmar de que en un 99% de posibilidades seré entrenador del Valencia CF la próxima temporada. Estamos muy a gusto, hemos iniciado un proyecto y queremos continuar dentro del mismo", declaró en rueda de prensa celebrada en la Ciutat Esportiva de Paterna previa al partido.

Además, el técnico asturiano, que tiene todavía un año más de contrato, reiteró que lo que más le importa es la "confianza" que le transmiten "día a día". "Vemos el grado de identificación y el apoyo que tenemos, aparte tengo una vinculación la próxima temporada", manifestó.

"Ellos saben cuál es mi situación y cómo me encuentro en el club, dentro también exponemos y pensamos que lo prioritario es la competición, no distraernos en nada de algo tan bonito que estamos viviendo y muy cerca de certificar. Lo demás, hay momentos para todo. Si surge la posibilidad de ampliar nuestra relación así lo haremos. Lo importante es vivir y disfrutar este momento como lo estamos haciendo", añadió.

En este sentido, reconoció que está viviendo una etapa "muy bonita" en el Valencia. "Entreno a un gran club, en una gran ciudad, en una dinámica muy positiva de resultados variando la trayectoria negativa reciente, la experiencia con los futbolistas día a día es muy agradable, los partidos en Mestalla son bonitos... Afortunadamente he vivido como entrenador momentos extraordinarios en varios equipos", afirmó.

Por otra parte, Marcelino explicó que no se marca como meta conseguir los 65 puntos, que serían su récord como profesional, y que prefiere analizar todo a final de temporada. "En toda mi experiencia como entrenador he acabado orgulloso de lo realizado. En bastantes experiencias superamos los objetivos iniciales y soy más partidario de analizar el contexto general y el puesto que una cifra numérica de puntos sumados en una competición", aseveró.

"En el trabajo de cualquier entrenador siempre los máximos responsables son los jugadores y he tenido la suerte de tener una grandísima plantilla a nivel humano y profesional que, con su continuo compromiso, nos han colocado en una situación óptima, quizá inesperada, y que en mi caso habría firmado a principio", continuó.

Sobre el duelo ante el Espanyol, destacó que conlleva "una gran dificultad". "Conozco a Quique, me parece uno de los mejores entrenadores de LaLiga, su equipo está organizado, tiene potencial ofensivo, es el único equipo que ganó al FC Barcelona en partido oficial junto al Real Madrid en la Supercopa. Ya en el partido de ida, en el primer tiempo fueron superiores a nosotros y, por tanto, tenemos que tener las orejas hacia arriba", recordó.

Para superar al conjunto catalán, el de Villaviciosa solicitó el apoyo de sus seguidores. "Nos ilusiona ganar, queremos ofrecer a nuestra afición otro bonito espectáculo, le pedimos ayuda porque la unión entre equipo y afición queremos mantenerla e intentar ganar. Cualquier victoria nos confirma al cuarto puesto, además veremos de reojo el enfrentamiento directo entre el Real Madrid y el Atlético", subrayó.

Por último, Marcelino apeló a "mantener" la unión con la afición. "Esto es importante para que un club como el Valencia CF se afiance en esa cuarta posición. Y es una labor conjunta de todos: afición, medios de comunicación y profesionales", comentó.

"Cuando hay unión es más fácil conseguir los objetivos, en el fútbol los resultados desunen, pero cierto es que cuando hay una corriente positiva es más fácil que los resultados se produzcan. Tenemos que intentar entre todos volver a ganar, ilusionarnos con ganar, no cansarnos de ganar, querer ganar, esa es la mentalidad que debemos de tener todos en el Valencia CF y si es posible, que nos ayude a ello", finalizó.