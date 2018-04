Muguruza sigue firme ante Tomljanovic y se mete en semifinales de Monterrey

7/04/2018 - 12:59

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se clasificó con solvencia para las semifinales del torneo de Monterrey (México), puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, tras derrotar este viernes a la australiana Ajla Tomljanovic en dos sets por 6-3, 6-0.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La número tres del mundo y primera favorita del evento sigue con paso firme y dejando mejores sensaciones que en Indian Wells y Miami, sobre todo en consistencia de juego, reflejado de nuevo en tan solo 10 errores no forzados por sus 18 golpes ganadores

La actual campeona de Wimbledon solo dio concesiones a su rival en el inicio del encuentro, pero a partir de ahí apenas la dio opciones, gracias también a su firmeza con el saque, principalmente cuando conectó primeros.

Muguruza comenzó despistada ante Tomljanovic, 96 del mundo, y está no lo desaprovechó para romper su saque en blanco y ponerse 2-0 arriba. Sin embargo, La hispano-venezolana reaccionó con contundencia y se hizo con los siguientes cinco juegos para encarrilar el set y ya sólo cedió uno más a su rival para pasar cómodamente a semifinales, donde se medirá con la rumana Ana Bogdan, verdugo de Sara Sorribes.

"Me ha costado un poco al principio encontrar mis sensaciones porque ella comenzó muy fuerte y jugando muy bien, pero a medida que ha avanzado el partido me he sentido mucho mejor y he encontrado mi juego", admitió la actual campeona de Wimbledon.

La de Caracas confesó que jugó "bien" y que no le había "sorprendido el nivel" que ofreció. "Estuve tranquila confiando en mi juego y sin inquietarme por los comienzos", añadió.

"Me gusta jugar contra gente nueva y seguro que será un partido duro porque ella está jugando muy bien y le vi un poco antes de mi partido", sentenció Muguruza sobre su próxima rival.