Garbiñe Muguruza alcanza la final en Monterrey y buscará el título ante Babos

La tenista española Garbiñe Muguruza ha alcanzado la final del torneo de Monterrey (México), puntuable para la WTA, después de vencer a la rumana Ana Bogdan en dos sets (6-0, 7-5), y buscará el título este domingo ante la húngara Timea Babos.

De esta manera, la número tres del mundo disputará su segunda final de la temporada en busca de su primer título de 2018, después de que en Doha cayese ante la checa Petra Kvitova.

La hispano-venezolana necesitó menos de 20 minutos para adjudicarse el set inaugural, culminado con un 6-0 que hacía presagiar una segunda manga cómoda y corta. Sin embargo, Bogdan, número 90 del ranking WTA, opuso resistencia.

Así, rompió el primer saque de Muguruza y se colocó 0-2, lo que obligó a la española a buscar devolver la rotura. Lo consiguió en el octavo juego, al que añadió otro 'break' en el duodécimo para cerrar el choque en una hora y 22 minutos de juego.

Muguruza se enfrentará ahora a la número 44 del mundo, la húngara Timea Babos, con la que se midió por primera vez a los 12 años. En sus cuatro enfrentamientos en el circuito, la española ha ganado los cuatro.

Tras el partido, Muguruza mostró sus impresiones. "Fue muy difícil, ella fue jugando mejor, pero estoy contenta por haber podido encontrar la forma de pelear más y subir el nivel para sobreponerme. Yo jugué muy bien el primer set, ella ha cometido varias dobles faltas y el set ha terminado muy rápido de mi lado", indicó.

"En el segundo set ha jugado mucho mejor, especialmente el primer juego. Acabó saliendo la jugadora que yo esperaba de tiros rápidos y agresiva, pero al final he sabido mantener mi juego y vencer. Nunca di por pedido el set, sabía que siempre tendría oportunidades", señaló, antes de confesar sus sensaciones en México. "Jugar aquí es como jugar en casa, porque Latinoamérica es como mi segunda casa. Me gusta que la gente me anime y eso me hace jugar mejor",