Nadal: "El primer set ha sido fantástico, me he sentido arropado"

8/04/2018 - 13:52

El tenista Rafa Nadal ha destacado las sensaciones tras su victoria ante Alexander Zverev (6-1, 6-4, 6-4), que ha permitido a España igualar su eliminatoria de cuartos de final del Grupo Mundial de Copa Davis ante Alemania (2-2), y ha afirmado que ha jugado un primer set "fantástico" y que se ha sentido "arropado", además de mostrar su "máxima confianza" en David Ferrer, que jugará el definitivo quinto punto ante Philipp Kohlschreiber.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"El primer set ha sido fantástico, he jugado muy bien. Soy autoexigente, pero el primer set ha sido muy bueno. Después ha habido momentos en los que he perdido más el control del partido, porque él pega fuerte. He sabido manejar bien los tiempos del partido, con Sergi, con Carlos, con todo el equipo aquí detrás, uno se siente más arropado. Las cosas han salido muy bien", señaló en declaraciones a La 1 tras el encuentro.

Además, el balear destacó la importancia del apoyo del público en la Plaza de Toros de Valencia. "Ha sido muy difícil contra uno de los mejores jugadores del mundo, y más perdiendo 2-1, que sabes que tienes 'match point' en contra. Toda la dificultad que conlleva el rival lo suple jugar en casa, con un público fantástico. Lo único que me sales es dar las gracias; llevaba tiempo sin competir -en la Davis- y la emoción que he tenido en la pista me ha valido para llegar al quinto punto. Ahora tenemos máxima confianza en David y con la ayuda de todos vosotros estoy seguro de que vamos a terminar ganando", manifestó.

Por último, Nadal describió sus sensaciones con 5-4 para ganar partido. "Había perdido la oportunidad en el 4-1. Los partidos de tenis no son como los deportes en los que hay un crono; aquí hay que acabarlos y hasta que no está terminado es difícil. Estoy muy contento con la victoria y ahora, a animar todos a David", concluyó.