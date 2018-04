Feliciano López: "Me encantaría traer a Federer a Madrid antes de que se retire"

12/04/2018 - 13:48

El tenista español Feliciano López consideró una "pena que un jugador tan importante y carismático" como Roger Federer haya renunciado un año más a la tierra batida y no vaya a estar en el Mutua Madrid Open, y mostró su deseo, como futuro director del torneo a partir de 2019, de poder traer al suizo a la capital "antes de que se retire".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Respetando todo, es una pena que un jugador tan importante y carismático como Federer no esté en una temporada de tierra que es tan importante para el tenis que la de hierba y pista dura", expresó Feliciano López este jueves en los 'Desayunos Deportivos de Europa Press' patrocinados por Liberbank, Repsol y Loterías y Apuestas del Estado.

El toledano reconoció que entrenó con el de Basilea durante el torneo de Rotterdam (Holanda) y que le dijo que se "iba a incorporar" a la dirección del torneo. "Le pregunté si tenía pensado jugar en tierra y me dijo que no lo había decidido todavía. Le dije que si jugaba querría ir a Roland Garros y que me gustaría que jugara en Madrid porque le serviría mucho como preparación", recordó..

"Él me dijo que le encantaría volver a Madrid porque la gente le quiere mucho. Antes de que se retire me encantaría que pudiese jugar aquí", confesó 'Feli', que remarcó que el suizo "tiene la misma obligación" que él de estar en la Caja Mágica.

"Decidió no jugar nada en tierra el año pasado y le fue muy bien porque es muy complicado para un tenista estar dos meses y algo sin jugar y ser capaz de ganar Wimbledon. Este año ha decidido lo mismo y cree que le va a funcionar", sentenció.

Para el zurdo, "lo dos mejores de la historia son sin duda Rafa (Nadal) y Roger (Federer)". "El más difícil para mí ha sido Federer, Rafa también, pero son muy distintos y personalmente para mi juego es más complicado jugar contra Roger", reconoció.

Este año será Adjunto a la dirección del Mutua Madrid Open y el que viene relevará como director a Manolo Santana. Feliciano López se sintió "un privilegiado" por esta nominación y por entrar en "una familia" de un torneo que ha "vivido desde que nació".

"Gracias a esa invitación para jugar en 2002 me di cuenta que podía jugar contra los mejores. Manolo (Santana) siempre ha estado pendiente de mí, aunque casi me cargo el torneo aquel año", apuntó sonriente en relación a cuando tuvo a André Agassi, posterior campeón, contra las cuerdas.

'Feli', que ha jugado todas las ediciones del evento y que considera que aquella invitación que recibió en 2002 encaja "con la filosofía" del torneo, tiene claro que este Masters 1.000 ha "formado parte" de su "vida" y que es "especial", recordando también la derrota contra Federer en 2011 y de la que cree que Santana "todavía se está tirando de los pelos" por desperdiciar un 5/2 en el 'tie-break' del tercer y definitivo set.

Sobre su carrera, López, criado en Madrid, apuntó que "durante una época daba la sensación de que los buenos tenistas sólo podían ser de Barcelona porque es la cuna del tenis" y que su estilo de juego, alejado del más habitual del tenista español, con saque y volea, "depende de donde te formes". "Desde muy pequeño estuve en Madrid donde no hay tierra sino pistas rápidas. Luego, durante tu carrera identificas tus armas y cómo haces más daño", aclaró.

"No creo que llegue a Tokyo 2020. Cuando superas la barrera de los 30 todo el mundo te pregunta cuanto te queda. El ranking y el físico marca, pero mis últimos seis o siete años han sido los mejores aunque parezca raro. No he pensado dejar de jugar, pero el año que viene la ATP no me permite jugar en Madrid por ser el director", añadió el tenista español.

"GARBIÑE TIENE UN POTENCIAL TREMENDO"

Feliciano López se refirió a la pasada eliminatoria de Copa Davis ante Alemania donde sufrieron "muchísimo", aunque así supo "mejor". "Me alegré mucho personalmente por David (Ferrer), que es un jugador y una persona increíble y pudo ser el héroe aunque en un equipo no los hay. Ha sido uno de los fin de semana más emocionantes de mi vida. En la Davis he vivido grandes momentos y este ha sido uno de ellos", afirmó.

El tenista zurdo recalcó que el nivel de Rafa Nadal fue "sorprendente", aunque no olvida que ha hecho lo mismo "tantas veces". "Me gustó mucho cómo jugó tras un tiempo parado, pasó por encima de Zverev", subrayó.

"Siempre digo que Francia y España son las actuales dos potencias mundiales en cuanto a cantidad de jugadores que pueden jugar en diferentes superficies. Tras nuestra época dorada, Francia tomó el relevo y creo que es de los más difíciles que nos podían tocar. Hay que jugar fuera, que es un hándicap, y en una pista rapidísima, pero tenemos mucha ilusión porque es una oportunidad única de esta gran generación de amigos. Ojalá que este año se pueda dar la final", deseó antes de las semifinales de la competición.

Una competición que tiene previsto cambiar su formato. "Es la pregunta del millón", indicó 'Feli' en relación a si se romperá un poco la magia de la Davis. "En la vida todos los cambios no son cien por cien blanco o negro, normalmente son para mejor", agregó.

"Se va a perder un poco la esencia de las eliminatorias en casa y las emociones que se viven se van a perder, pero jugadores ganarán en un calendario más reducido y descansar más para jugar una competición al final con los 16 mejores del mundo en 10 días que tengo las esperanza de que se pueda afianzar y tenga el carisma y reconocimiento que la Davis se merece. Lo positivo es que la ITF se dé cuenta que necesita cambios para mejorarla, espero que sea para bien", remarcó el toledano.

Este lamentó que Manolo Santana, sentado a su lado, no tuviese "la suerte de ganar" esta competición. "Le habría hecho una ilusión tremenda, pero ha sido el mejor jugador de Copa Davis de España, el que más participaciones y más victorias tiene, una referencia para todos y que nos abrió el camino en este mundo increíble", resaltó.

Finalmente, tuvo palabras de reconocimiento para Garbiñe Muguruza. "Ha sido campeona de dos 'grandes', número uno. Tiene un potencial tremendo y seguridad en sí misma brutal, le auguro mucho en el futuro. Me encantaría que una española ganase el Mutua Madrid Open", declaró.

"En España hemos tenido durante una época al número uno masculino y femenino, y el día de mañana cuando no triunfe el tenis español como ahora se recordará", sentenció el director adjunto del Mutua Madrid Open.