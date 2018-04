Manolo Santana: "Feliciano López me va a tener su lado siempre"

12/04/2018 - 14:38

El director del Mutua Madrid Open, Manolo Santana, cree que su relevo el año que viene en el puesto, el tenista español Feliciano López, cuenta con "un potencial increíble" y que él estará "a su lado siempre" para ayudarle en lo que sea en su nueva aventura en los despachos.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Feliciano tiene un potencial increíble y nos ha ayudado muchísimo en todo lo que se le ha pedido. Además, sabe que va a encontrar apoyo constantemente", señaló Santana este jueves en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Repsol, Loterías y Apuestas del Estado.

En este sentido, el extenista español dejó claro que el toledano le "va a tener a su lado siempre", aunque este año le será "más complicado" su puesto en la dirección del torneo porque "tiene que jugar" también.

Santana, que el año que viene pasará a ser presidente de Honor del Mutua Madrid Open y al que le hace "especial ilusión" la disputa del Mutua Charity que este año lleva su nombre, reconoció que se está viviendo "una etapa muy importante del deporte y por supuesto del tenis". "Es importantísimo tener jugadores con tanto prestigio como Rafa (Nadal) y Roger (Federer), que son un buen referente para los chavales cuando vayan a entrenar", admitió.

El madrileño confesó que en su infancia vio "algo" que le "fascinó en un club de tenis de la Calle Velázquez". "Me gustó tanto ese mundo nuevo que cuando dejaba de trabajar me iba solo a jugar contra la pared", recordó.

"Gracias a muchos he sido jugador de tenis y seré del Real Madrid hasta que me vaya al otro lado", añadió un Santana que ganó Wimbledon con el escudo del conjunto madridista bordado en su camiseta. "Siento decirles que me van a ver otros 19 años", sentenció con una sonrisa.