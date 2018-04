Nadal intimida a Thiem y se mete en las semifinales de Montecarlo

El español arrasa a su rival por un claro 6-0, 6-2

Foto: EFE.

El tenista español Rafa Nadal se clasificó con brillantez y autoridad para las semifinales del torneo de Montecarlo, tercer Masters Series de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, tras arrollar este viernes al austríaco Dominic Thiem en dos sets por 6-0, 6-2.

Había mucha expectación por ver el duelo entre dos de los mejores 'terrícolas' del circuito, que el año pasado vivieron bonitos enfrentamientos en esta superficies, pero el balear se encargó de acabar con cualquier tipo de emoción, ayudado también por el errático día del centroeuropeo.

Pero el número uno del mundo, que sólo ha perdido en una ocasión en cuartos en el Principado (David Ferrer 2014), mostró buen nivel y sus golpes hicieron siempre daño, sobre todo con un revés cruzado que acompañó muy bien a su poderoso 'drive'.

Con ambos golpes castigó a su rival, quizá 'tocado' por su esfuerzo de 24 horas ante el serbio Novak Djokovic y al que no le funcionó nada. Su derecha, un 'cañón' ante 'Nole', no le entró como de costumbre, pero peor fue lo de su revés, con el que acumuló 13 de sus 25 errores no forzados y que nunca pudo con el peso de la bola del español.

El saque tampoco acudió al rescate del austríaco, que tardó casi una hora en hacer su primer juego ante la algarabía del público que esperaba una reacción como la realizada en el partido anterior por el búlgaro Grigor Dimitrov ante el belga David Goffin.

Para ese momento, Nadal ya se había adjudicado los primeros nueve juegos del partido para endosar un duro 'rosco' y mandar 3-0 en el segundo a Thiem. El diez veces campeón no se relajó y finiquitó el encuentro pasada la hora de duración para meterse en sus decimoterceras semifinales en la arcilla roja monegasca.

En busca de cerrarle el paso hacia la final estará un Dimitrov que pudo con Goffin en dos sets por 6-4, 7-6(5) tras recuperar una desventaja de 5-1 en el segundo parcial y levantar por el camino tres bolas de set.