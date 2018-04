Nadal: "Hace mucho tiempo que no juego por los puntos, sino por la ilusión de estar en Barcelona"

23/04/2018 - 12:58

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que "no" presta atención a los puntos que defiende durante los torneos y que no lo hará esta semana en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, donde ganó la temporada pasada y se hizo con 500 unidades, y ha resaltado "la ilusión" que le hace volver a jugar en la Ciudad Condal, donde tratará de "mantener el nivel" que le llevó a ganar este domingo el Masters 1.000 de Montecarlo.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Aquí defiendes 500 y allí 1.000. Hace mucho tiempo que no juego por los puntos en sí, juego por la ilusión que me hace jugar aquí en Barcelona. Es una oportunidad de jugar en casa. Es el cuadro es el que es, los más beneficiados son los espectadores. Hay que dar el máximo desde el primer día y disfrutar", señaló en la rueda de prensa previa a su estreno.

En este sentido, el balear explicó que lo único que le preocupa es su posición en la 'Carrera a Londres', no su puesto en el ranking ATP. "La defensa de puntos no lo termináis de entender. Los puntos duran un año, ni me planteo si defiendo 1.000 o 2.000; cada año empiezo de cero. El ranking de defender puntos para lo único que sirve es para ir de cabeza de serie", manifestó.

"Voy a jugar los torneos pensando en el 'Race' del año, que es lo que he hecho durante toda mi vida. Con la victoria en Montecarlo estoy de número 4 en el 'Race'. Es otra oportunidad para seguir sumando y escalar posiciones en el 'Race'. El año pasado gané 500 y ganados están, tengo un Godó en el museo, todo lo demás importa relativamente poco. Si pierdo habré perdido los puntos, pero lo que importa es el 'Race', que te indica cómo realmente estás situado en el año", prosiguió.

Sobre el cuadro del torneo, plagado de estrellas, aseguró que "los espectadores y los que aman este deporte lo van a agradecer", mientras que para los rivales "es una noticia peor". "Es un cuadro complicado, particularmente me tocan rivales muy fuertes. Si juego bien las opciones aumentan y si juego mal, disminuyen. El cuadro es muy bueno, hay jugadores de gran nivel. Es el ATP 500 más importante del mundo. Este año especialmente es muy completo", indicó.

Por ello, el número uno del mundo espera que le acompañe el buen nivel exhibido en el Principado. "No es fácil mantener este nivel, porque tampoco he jugado muchos partidos este año. Debo intentar seguir jugando muy bien y haré todo lo posible. Soy muy feliz de haber ganado un torneo como Montecarlo. Haré todo lo que esté en mi mano para llegar a tope el miércoles", expuso.

Por otra parte, valoró el éxito en Montecarlo, donde doblegó en la final al japonés Kei Nishikori. "Ha sido una semana muy buena, que confirma las buenas sensaciones en Valencia. Es un Masters 1.000 más, el torneo en sí es muy especial. Es el primer evento del año que termino sin lesión, así que estoy muy feliz por ello porque es una noticia positiva", apuntó.

"En general, he jugado a muy buen nivel durante toda la semana contra rivales difíciles. Ahora toca disfrutar de la victoria, y más cuando uno viene de situaciones difíciles como de las que vengo yo desde el año pasado en Shanghái. Ganar el primer evento que termino es algo muy positivo y estoy muy feliz por ello", añadió.

"VENGO A BARCELONA CON LA CONFIANZA DE HABER JUGADO BIEN EN MONTECARLO"

Además, el manacorí recalcó que no es una "rutina ni lo va a ser nunca" ganar tantos torneos en tierra. "No acostumbro a soñar con nada de todo eso. He ido haciendo mi día a día. Ganar once Montecarlo, diez Godós, diez Roland Garros o siete Romas, es algo que durante toda mi vida no se puede imaginar. Lo he conseguido con el trabajo, la ilusión y la suerte. Los momentos de lesiones también son parte de mi carrera y me han ayudado a valorar lo que me ha ido pasando", subrayó.

"Cada torneo es una historia diferente, vengo a Barcelona con la confianza de haber jugado bien allí, pero esto no garantiza nada; lo que pase esta semana puede ser otra historia", continuó.

Por último, no quiso valorar si ostenta el honor de ser el mejor tenista de la historia en tierra batida. "Tampoco vamos a montar una historia. No soy yo el que tenga que decir eso. Con toda humildad, los números son los que son. Decir si soy el mejor o no no lo sé, es difícil. No sé si he sido el mejor de la historia o no en esta superficie, porque es difícil comparar épocas, pero soy el que ha conseguido más títulos en esta superficie. No me gusta hablar de ello", concluyó.