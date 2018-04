Toni Nadal: "Si Rafael me necesitara, claro que iría"

Barcelona, 25 abr (EFE).- Toni Nadal, exentrenador y tío de Rafael Nadal, admitió hoy tras ser homenajeado por el Barcelona Open BancSabadell-Trofeo Conde de Godó, que volvería a ayudar a su sobrino si él se lo pidiera.

"Si Rafael me necesitara, claro que iría. Yo me fui, porque entendí que mi aportación era poca. Entendí que podía hacer un trabajo más productivo para la academia", declaró en rueda de prensa.

Este es el primer año que Toni no pisa las instalaciones del RCT Barcelona para presenciar los partidos como entrenador de Rafa Nadal. Por ello, la organización del abierto barcelonés le homenajeó en la pista central, rebautizada con el nombre de su sobrino, después del victorioso debut del balear en el torneo ante Roberto Carballés.

Toni Nadal recordó, por qué el binomio con su sobrino funcionó durante tantos años: "Me gusta trabajar con gente comprometida. Lo que me produce satisfacción es entrenar a alguien y notar que está dispuesto a hacer lo que sea posible, y eso me pasó con Rafael".

Esa capacidad de lucha de Nadal no la ve en el tenis actual. "Me da la sensación de que la gente lucha un poco menos y que tira los partidos cuando las cosas no van muy bien", opinó.

Por eso, no negó sentir cierta nostalgia de su etapa como entrenador de uno de los mejores de la historia. "Cuando la semana pasada veía el torneo de Montecarlo, que era uno de los que más me gustaba, pensaba: ojalá estuviera ahí. Son etapas que pasan, pero en casa también estoy bien", explicó.

A la conclusión del partido, Rafael Nadal reconoció estar "contento" por el homenaje que acaba de recibir su tío. "Este torneo es una referencia para todos los jugadores españoles y Toni también ha vivido en Barcelona y ha entrenado en este club", recordó.

Nadal destacó que ha llegado donde ha llegado en el tenis profesional gracias a él. "No está en el día a día, pero no considero que se haya ido. Yo tampoco le pedí que se fuera. En Mallorca, va viniendo en los entrenamientos. Sabe que estoy encantado de que venga cuando le apetezca. No hay nadie que conozca más mi juego que Toni y una ayuda de su parte siempre es bienvenida".