Nadal: "Salí con la convicción de jugar mejor que ayer"

26/04/2018 - 19:40

El tenista español Rafa Nadal cerró este jueves una jornada positiva en el Barcelona Open Banc Sabadell-66 Trofeo Conde de Godó, para borrar su discreta actuación en su debut en el día anterior, con la "convicción" de inicio de "jugar mejor" para superar (6-1, 6-3) a Guillermo García-López y alcanzar los cuartos de final.

El balear respondió en declaraciones a Teledeporte a esa mejora con respecto al sufrido estreno ante Roberto Carballés. "Mi dinámica es buena. Llevaba siete partidos seguidos ganando antes de llegar aquí, dos en Copa Davis y cinco en Montecarlo, además jugando bien. Llegas a un torneo diferente, con un pequeño bajón después de ganar, y también Roberto jugó muy bien y me incomodó", afirmó.

"El partido comenzó mal para mí y eso siempre te pone un poco más atento y es más complicado encontrar sensaciones, pero terminé bien. Hoy he jugado bastante mejor, después me despisto un poco con el 4-1, he hecho dos juegos malos y como siempre, el rival coge confianza y juega agresivo. He tenido un punto importante en el 30 iguales del 4-3", añadió.

El número uno del mundo mejoró prestaciones para citarse en cuartos de final con el eslovaco Martin Klizan. "No es que me sintiera mal ayer, fue un partido un poco más extraño pero en general estoy bien. Entrenando con mejor sensación de lo que lo hice ayer y he salido a la pista con la convicción y la idea que creía que estaba preparado para jugar mejor que ayer y así ha sido", finalizó.