Nadal: "Ha costado un poco pero ha caído de mi lado"

27/04/2018 - 19:15

El tenista español Rafa Nadal reconoció las dificultades que encontró en el eslovaco Martin Klizan, a pesar de un 6-0 en el primera parcial, para avanzar a semifinales en el Barcelona Open Banc Sabadell-66 Trofeo Conde de Godó, en un segundo parcial que logró apuntarse para alargar su buena racha, por la vía rápida.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"He empezado bien. En el comienzo ha cometido más errores con su revés. Estaba jugando bien, controlando todo", indicó en declaraciones a Teledeporte, después de alcanzar 42 sets seguidos en tierra y avanzar en búsqueda de su undécimo título en Barcelona.

El balear explicó su mal comienzo del segundo parcial. "He hecho un juego muy malo en el primero del segundo set, pero he tenido oportunidades en todos lo juegos menos en uno para devolver el 'break'. Él ha jugado bien, agresivo. Me estaba costando un poco desplazarle. No le abría lo suficiente con el revés ni con el 'drive'. Era imprevisible", afirmó.

"Me he ido sintiendo incómodo, él lo ha hecho bien, pero he estado ahí hasta el final. Por suerte hice el 'break' con 5-4 y a partir de ahí cualquier cosa podía haber pasado. Tenía que intentar jugar largo, cometer pocos errores. Sabía que iba a jugar agresivo y más en momentos de presión, es su forma de jugar, pero era importante no fallar. Ha costado un poco, ha jugado con una combinación de errores y acierto, ha caído de mi lado y estoy muy feliz por ello", finalizó.