Nadal: "No me sorprende que Tsitsipas sea finalista"

Barcelona, 28 abr (EFE).- El español Rafael Nadal, número uno del mundo, explicó, después de acceder a su undécima final del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, que no le sorprende que el joven griego Stefanos Tsitsipas sea finalista del abierto barcelonés.

El tenista mallorquín no tuvo piedad del belga David Goffin (6-4 y 6-0), décimo jugador del ránking ATP, en las semifinales y mañana domingo buscará su undécimo Godó ante el jugador revelación del torneo, de tan solo 19 años.

"Cuando le veo jugar no me sorprende que sea finalista. Si me lo preguntas antes del torneo, no te lo hubiera puesto dentro de mis quinielas, porque el cuadro era durísimo. Viendo cómo ha jugado, no tengo dudas de que es el jugador que tenía que llegar a la final", analizó.

El tenista ateniense, tras superar al español Pablo Carreño, quinto cabeza de serie del torneo, bromeó que le apetece jugar por vez primera contra Nadal para poder "recibir una clase gratis" del número uno del mundo en tierra batida.

Sobre dichas declaraciones, Nadal también tiró de ironía para responder al griego: "Si me deja dársela, se la doy encantado. Al final mañana será un partido diferente contra un joven. Los jugadores jóvenes siempre tienen algo especial. La semana pasada jugó un buen partido en Montecarlo contra Goffin".

Y preguntado por qué consejo le daría para encarar el partido de mañana, el tenista balear también afirmó entre risas que "sería bueno que no ganara su primera final".

Nadal celebró su actuación ante Goffin que, en su opinión, fue "el mejor partido de esta semana, con mucha diferencia" en el que jugó "a un nivel de intensidad muy bueno" durante todo el duelo.

"A nivel de sensación personal, de control de juego y de seguridad ha habido muchas diferencias hoy con los demás días", reconoció.

Contra el jugador belga, el tenista balear encadenó el 44º set consecutivo sobre tierra batida y se convirtió en el cuarto jugador tras Guillermo Vilas, Manuel Orantes y Thomas Muster en alcanzar las 400 victorias sobre esta superficie.

Unos récords que al jugador de Manacor no parecen preocuparle: "Soy bastante humilde en todos los sentidos. Hay otras cuestiones más importantes que me acercan a estos jugadores", aseveró Nadal, quien recordó que lo relevante "es que mañana tengo la oportunidad de ganar un torneo muy importante".