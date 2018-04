Nadal: "He hecho mi mejor partido en el torneo de largo"

28/04/2018 - 19:17

El tenista español Rafael Nadal afirmó, tras derrotar al belga David Goffin (6-4, 6-0), que jugó su "mejor partido del torneo de largo" y manifestó que en la final del Barcelona Open Banc Sabadell-66 Trofeo Conde de Godó, que disputará ante el griego Stefanos Tsitsipas, tiene que salir "con la mentalidad clara de salir agresivo".

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Creo que he jugado mi mejor partido del torneo de largo en el segundo set y esto me ha permitido vencer a uno de los rivales más difíciles del mundo", declaró a 'Teledeporte' tras finalizar el partido de semifinales este sábado.

Sobre el encuentro final, que disputará ante Tsitsipas, Nadal dio algunas de las claves para afrontarlo. "Tendré que jugar al ritmo de hoy y saber que puede pasar cualquier cosa. Tengo que salir con la mentalidad clara de jugar agresivo, golpear al drive como he hecho hoy y después veremos a ver qué pasa", indicó.

"Le he visto en este torneo, y le vi jugar la semana pasada contra Goffin en Montecarlo. Es un jugador joven y muy bueno. Siempre los jóvenes tienen algo especial, y si encima son tan buenos como él, mejor. Le he visto jugar con gran temple, agresivo en los momentos importantes y será un partido muy difícil", aseguró el tenista de Manacor.

Nadal se mostró contento con su actuación ante Goffin. "Creo que él ha empezado brillante y en el primer juego que él me ha hecho break, lo he hecho bien. De hecho, creo que hice muy buen juego pero bueno, ha habido un rato en el que ha estado de forma espectacular y estaba tocando muchas líneas, se hacía muy complicado. También es verdad que he subido la intensidad", afirmó.

El balear fue preguntado por la evolución del tenis y del suyo propio. "Por el camino se pierden cosas y tengo que añadir otras, y a lo largo de mi carrera, sí que he sido capaz de añadir cosas por otro lado de las que perdía por el camino. He conseguido adaptarme a los nuevos tiempos del tenis y por eso tengo opciones de seguir compitiendo al máximo nivel y creo que todos los jugadores que siguen arriba después de tantos años, es porque tienen la ilusión de levantarse cada día e ir a mejor en alguna cosa", concluyó.