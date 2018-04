Tsitsipas: "No es lo mismo jugar contra Nadal que verlo por la televisión"

Barcelona, 29 abr (EFE).- El griego Stefanos Tsitsipas reconoció, tras perder la final del Barcelona Open BancSabadell-Trofeo Conde de Godó (6-2 y 6-1) ante el español Rafael Nadal, que "no es lo mismo" jugar contra el número uno del mundo "que verlo por televisión".

"Me ha dado una gran lección. Sabía que las opciones eran pocas, pero tenía confianza y esperaba hacerlo mejor. Felicidades a Rafa por jugar un tenis magnífico y no darme ninguna opción", resumió tras la conclusión del partido.

A sus 19 años, Tsitsipas disputaba hoy en el RCT Barcelona-1899 su primera final ATP. "Es la primera experiencia y fue más duro de lo que pensaba", reconoció.

El tenista heleno, que solo aguantó una hora y dieciocho minutos en pista, sufrió un calvario ante Nadal: "Jugué muy confundido. No tenía opciones y no tenía ningún plan. No me daba aire para respirar".

Hoy entendió "que muchos otro jugadores no sean capaces de ganarlo" en una superficie que "domina a la perfección". Pero también que respetar tanto a un jugador no es lo mejor si quieres ganarlo.

"No lo he visto como un rival, sino como una leyenda. Creo que lo he respetado demasiado y en la pista tienes que olvidarte de contra quién juegas", indicó.

En cualquier caso, la semana ha sido fantástica para Tsitsipas, quien mañana lunes pasará de ser del 63 al 44 del ránking ATP. "Eso será bueno para mí y para mi futuro, para mi progresión y para mi confianza de cara al próximo torneo", destacó.

El año que vienes, si es posible, intentará regresar al Godó. "¿Por qué no? He tenido una gran semana, me he enamorado de Barcelona y el torneo es fantástico", concluyó.