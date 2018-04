Nadal: "Encadenar dos semanas a este nivel es muy positivo"

Barcelona, 29 abr (EFE).- El número uno del ránking mundial, el español Rafael Nadal, aseguró, después de superar a Stefanos Tsitsipas (6-2 y 6-1) y conquistar su undécimo Barcelona Open BancSabadell-Trofeo Conde de Godó, que encadenar dos semanas a este nivel tras la lesión "es muy positivo".

"Ha sido otra semana muy positiva en casi todos los aspectos. He hecho un partido muy sólido y completo. Cuando he tenido que tener ventaja lo he hecho y después él ha cometido muchos errores. Ganar once veces significa mucho para mí y encadenar dos semanas a este nivel es muy positivo", celebró el mallorquín.

El balear, que la semana pasada alcanzó idéntico número de títulos en Montecarlo, volvió a mostrarse intratable en la capital catalana, donde hoy sumó su cuadragésimo sexto set ganado en tierra de forma consecutiva y logró su victoria 401 sobre arcilla.

En este sentido, Nadal reconoció la magnitud de estos récords: "Hoy en día se aprecia y con los años se apreciara más, porque creo que será difícil que yo pueda ver a alguien que iguale estos registros".

Después de esta victoria, Nadal prefiere disfrutar un poco de los títulos conseguidos en Montecarlo y Barcelona antes de pensar en Madrid, Roma y Roland Garros.

"Mi objetivo es seguir jugando a este nivel. Ahora voy a tener tiempo para disfrutar unos días de dos victorias importantes después de unos meses lesionado. Cuando llegue París ya veremos lo que pasa", puntualizó.

"Lo que te hace ganar es jugar bien al tenis y lo que hace que te tengan respeto es que tú juegues mejor que los demás", resaltó.

"Cuando las cosas van mal, coger ventaja cuesta más y, cuando las cosas van bien, todo sale más rodado. Estoy jugando bien en todos los aspectos y eso me da algo más de margen. En general, todo ha salido muy bien, no tengo queja", añadió.

Sobre la final, Nadal elogió a Tsitsipas -"si es capaz de hacer una semana como esta, quiere decir que tiene algo especial", dijo- y reconoció que el hecho de que el revés del griego sea a una mano le dio algo de ventaja.

"No estoy jugando como hace años. Ahora juego más abierto que antes, juego con los ángulos y aprovechó más la pista en general. Que tengan el revés a una mano, a veces sí que me puede beneficiar porque les cuesta más anticipar", admitió.

Sin embargo, la ambición de Nadal no tiene límites y, a pesar de su superioridad en tierra batida, aseguró que todavía puede mejorar en algunos aspectos.

"Siempre hay cosas que se tienen que mejorar. Estoy utilizando más toda la pista y con el revés estoy abriendo más a la derecha del rival y eso me da mucha más pista por ser zurdo", analizó.