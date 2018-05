Rafa Nadal: "Feliciano López es un relevo lógico para Santana en el Mutua Madrid Open"

1/05/2018 - 17:36

El tenista español Rafa Nadal ve con buenos ojos el "relevo lógico" en la dirección del Mutua Madrid Open entre Feliciano López, "un candidato magnífico" para este puesto, y Manolo Santana, de cara a seguir mejorando un "un grandísimo evento que ha mejorado muchísimo" y que pide "cuidar y valorar" "Feliciano López es un relevo lógico. Ha tenido una carrera muy larga y exitosa, y es un buen recambio para Manolo. Es fantástico que haya alguien que nos ha representado alrededor del mundo involucrado en el torneo, es un candidato magnífico", expresó Nadal en una entrevista a los organizadores del torneo.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Para el balear, este primer año del toledano como adjunto a la dirección, "le va a servir de experiencia para lo que le venga después". "Le va ayudar mucho para el futuro tener ese punto de vista distinto, ese enfoque desde dentro del torneo", considera.

Además, cree que tenistas o extenistas se involucren en torneos "es positivo para el tenis en general". "Es muy bueno que exjugadores que han sido importantes dentro de nuestro deporte sigan involucrados. Es algo que el tenis tiene que cuidar, si cabe aún más. El golf lo hace muy bien y hay facilidades para que grandes jugadores del pasado puedan tener torneos en posesión como Jack Nicklaus, Arnold Palmer o Tiger Woods", puntualizó el número uno del mundo.

De todos modos, elogia la figura de Manolo Santana, "un referente" dentro del tenis y la persona que les han "marcado el camino a todos los demás". "Hay que agradecerle la labor que ha hecho promocionando el torneo y también nuestro país", alabó.

Nadal también celebró que el torneo haya ido "evolucionando cada año" y que haya "mejorado muchísimo", como en el caso de la tierra que en la capita "muchas veces cuesta que se agarre bien". "Los primeros años no se consiguió del todo, era muy resbaladiza, pero llevamos cuatro o cinco años en los que la pista está impecable", apuntó.

"Desde el 2013, cuando se renovaron todas las pistas, el torneo es un grandísimo evento. Es una suerte tener uno de este calibre en España, hay que cuidarlo y valorarlo. Ojalá las empresas españolas sigan apostando por el evento porque es una referencia en Madrid y en España", añadió.

A nivel deportivo, en este 2018, faltará de nuevo Roger Federer, que se ha saltado toda la temporada de tierra, algo que entiende el manacorí. "Debe pensar que es un desgaste mayor jugar en tierra, que tiene una dinámica ganadora fantástica y que en arcilla puede perder más partidos y perder ese aura de imbatible que mantiene en otras superficies. Es respetable y en 2017 le fue perfecto, ¿para qué va a cambiar?", admitió.

"Con Federer he jugado aquí en 2009, 2010 y 2011. Los partidos contra él siempre son difíciles, pero en Madrid un poco más por la altitud. Han sido encuentros especiales y haber podido vivirlos en casa es algo único. Sentir el apoyo de todo el estadio contra tu mayor rival es algo muy especial", subrayó el número uno del mundo.

VE DIFÍCIL UNA GENERACIÓN TAN GANADORA COMO LA SUYA

Nadal recuerda que el año pasado jugó "muy bien" tras pasar el debut ante Fabio Fognini y aunque comenzó perdiendo la final contra Dominic Thiem, acabó imponiendo el llegar "en una dinámica positiva y ganadora". "Tienes más soluciones porque vienes con confianza y las cosas salen prácticamente de forma automática", advirtió, remarcando que en las semifinales contra Novak Djokovic se sentía "más candidato a ganar" que el serbio porque su dinámica era "mucho mejor".

Sobre el futuro en su deporte, Nadal pide ser "realistas" a la hora del relevo generacional porque unir "todos los triunfos en la misma generación" que han logrado Federer, Djokovic y él mismo, con 48 'grandes' entre los tres, "es complicado".

"Y va a ser difícil, pero hay un gran talento por delante con Kyrgios, Zverev, Shapovalov o Tiafoe. Algunos lo han demostrado más que otros, pero a la hora de mantener una regularidad y de ganar mucho dependerá de la capacidad mental que tengan para asumir todos los retos", avisa el tenista español.

Además, de cara al tenis nacional, no olvida que "lo que viene no es tanto" como lo que tenían antaño y que no hay "tantos jugadores españoles peleando por las cosas". "Hay gente que tiene talento, pero hay otros que tienen la capacidad de mejorar y los que tienen más capacidad de mejorar son normalmente los que tienen más opciones de triunfar", detalló.

Nadal citó a jugadores jóvenes como Nicola Kuhn, Alejandro Davidovich o Jaume Munar, pero reiteró que todo se reduce a "la capacidad que uno tenga de mejorar, de no auto conformarse y de levantarse cada día con la ilusión de entrenar para mejorar" porque es lo que da "más opciones de hacer cosas importantes", sin olvidarse de "pensar en ganar, que es lo que marca la competición".

Finalmente, reiteró que las lesiones que ha sufrido "son momentos desagradables" y que hay que "tener paciencia", aunque esto "depende de la lesión". "Hay algunas con las que te despistas haciendo otras cosas, pero con esta en el psoas-ilíaco no he podido hacer nada", expresó.

"He estado en la Academia, en muchas reuniones, y me ha ido bien para conocer algunas cosas del día a día. He sido paciente y he tenido la actitud adecuada para intentar llegar a la temporada de tierra de la mejor manera posible. Llegar a la gira de tierra con cuatro partidos no es la preparación ideal, pero siendo sinceros me siento jugando bien. Si el físico me responde, y gano partidos, creo que estoy preparado", sentenció.