Novak Djokovic: "Mi confianza no está a su nivel más alto, pero un buen torneo y estaré de vuelta"

2/05/2018 - 17:19

El tenista serbio Novak Djokovic dijo este miércoles que su confianza se ha visto sacudida por una serie de malos resultados tras un regreso prematuro a las pistas después de una operación de codo, pero se comprometió a trabajar duro para volver a la senda ganadora y recuperar una "confianza que no está a su nivel más alto".

BELGRADO, 2 (Reuters/EP)

Tras jugar un corto peloteo con una joven promesa después de una intensa sesión de entrenamiento bajo un fuerte calor en su complejo tenístico de Belgrado, el serbio de 30 años reconoció que los últimos 18 meses han sido un desafío.

"Siempre he creído en mí y por eso fui capaz de cumplir todos mis sueños de la infancia, pero ahora mi confianza no está en su nivel más alto", dijo Djokovic a los periodistas. "Eso no es sorprendente ante la falta de resultados y lo único que puedo hacer es refugiarme en el trabajo para arreglarlo. Unos pocos partidos buenos y un buen torneo y estaré de vuelta", declaró.

El bajón de 'Nole' comenzó tras ganar el Abierto de Francia en junio de 2016, su duodécimo 'grande' y el único que le faltaba. Cerrado el círculo llegó una inconsciente relajación. Tras una serie de flojos resultados, se retiró en cuartos de final de Wimbledon el año pasado por una lesión en un codo que le mantuvo fuera de las pistas hasta el Abierto de Australia en enero donde cayó en cuartos.

Djokovic pasó otro tiempo sin jugar por otra operación en el codo y apuntó que regresó demasiado pronto porque estaba hambriento por volver a jugar. Desde su regreso, ha sido eliminado con rapidez en Barcelona, Montecarlo, Miami e Indian Wells.

"Fue mi decisión, porque echaba de menos demasiado jugar al tenis, pero no estaba listo y me pasó factura. Después de todo lo que he pasado en el último año, he tenido que bajar mis expectativas, pero mi motivación y mis ambiciones siguen sin cambios", aseguró.

Asimismo, descartó la insinuaciones hechas por varios nutricionistas locales, que señalaron recientemente en medios serbios que su dieta sin carne está afectando a su forma. "No quiero entrar en detalles, porque la gente ha estado distorsionando los hechos en los dos últimos años, y solo diré que sé qué es lo mejor para mí como atleta y persona", señaló.