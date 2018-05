Muguruza: "Cada uno es diferente, tienes que encontrar tu manera de ser la mejor"

2/05/2018 - 18:19

La tenista española Garbiñe Muguruza disfruta de su carrera "a su manera", sin pararse en comparaciones u opiniones de todo tipo, como cree que debe actuar cada deportista profesional en busca de "la receta" para "ser la mejor" del mundo, con dos 'grandes' ya en su palmarés pero con la sana "presión por seguir levantando" trofeos.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Nunca estás tranquila en el deporte. Ya sea por no gana, por ganar mucho, siempre hay algo que te pone nerviosa y siempre presión. En mi caso yo quiero seguir ganando, no importa lo que haya hecho, lo importante es mantenerse, seguir levantando copas y eso también tiene su presión", explica en una entrevista con Europa Press, desde la sede de 'Caser Seguros', compañía de la que es imagen desde enero.

La número tres del mundo parafrasea el famoso 'Lo hice a mi manera' de Frank Sinatra, dando plena importancia al hecho de afrontar la exigencia profesional según le dicta su personalidad, fiel a "sí misma", "a mi manera". Así de claro lo dejó ya después de ganar en Monterrey, hace un mes, su primer título de la temporada, después de un arranque complicado en lesiones y resultados.

"Siempre oigo que la gente tiene una opinión siempre muy fuerte: hay que hacerlo así o hay que hacerlo 'asao'. Y cada uno es diferente, y al final tiene que encontrar la manera, la receta, con tu talento, tu personalidad, encontrar tu manera de ser la mejor. Entonces a eso lo llamo un poco 'cada uno a su manera'", explica.

Por eso, la hispano-venezolana no se para a mirar la veintena de 'grandes' que poseen leyendas como Steffi Graf, Serena Williams o Margaret Court. "No, no lo pienso, porque al final ellas son diferentes personas. Sí que es de admirar, son las mejores de la historia. Pero cada uno, es un poco el 'a mi manera', cada uno hace su carrera, consigue sus triunfos y es sí mismo", afirma.

Las grandes citas por un lado y el número uno, por otro. La campeona de Roland Garros (2016) y Wimbledon (2017) no pierde de vista las opciones de volver a ser la número uno, como ya fuera el pasado mes de septiembre. "Sé que está ahí, sé que es una opción. Ahora mismo además en el circuito femenino hay mucha variedad. Siempre está cambiando de manos así que esa es una buena señal de que muchas podemos conseguirlo y siempre es una motivación", apunta.

"HAY QUE SER PACIENTE Y ESPERAR TU MOMENTO"

La de Caracas se encuentra en la capital española para disputar el Mutua Madrid Open, donde en primera instancia busca recuperarse al cien por cien de las molestias en la espala que la obligaron a retirarse la pasada semana en Stuttgart. "Me estoy recuperando. Siempre hay que lidiar con las lesiones y forma parte de mi día a día", confiesa, después de entrenarse ya en la tierra madrileña.

Las molestias y abandonos han lastrado a la número tres del mundo en lo que va de 2018, con retiradas ya a principios de curso en la gira oceánica. Un impedimento evidente para buscar la regularidad necesaria para estar entre las mejores, aunque no para ser candidata a ganar en cualquier plaza, como ya ha demostrado ampliamente.

"Puedes tener una semana muy buena o una en la que te duele algo, al final si tienes el nivel y entrenas saldrá en algún momento. Todo tiene sus frutos, hay que ser paciente y esperar tu momento. No importa lo que hayas hecho la semana pasada o la siguiente", apunta una Muguruza dispuesta a reescribir para empezar su historia con la Caja Mágica, donde no ha pasado de segunda ronda.