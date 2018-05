Muguruza: "Estar arriba siempre es mi objetivo"

Madrid, 3 may (EFE).- La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza afirmó este jueves que "seguir entre las mejores siempre es el objetivo, estar ahí arriba, levantar copas. Eso es el abc del tenis" en el acto promocional para la marca Maui Jim celebrada en Madrid.

En referencia al Mutua Madrid Open manifestó que "no acaba de cuajar, pero eso no quita que siempre esté feliz porque es el único torneo femenino".

Además confirmó que "se juega con más presión" y que tiene pocas oportunidades de jugar aquí y, por lo tanto, no lo quiere desperdiciar.

"No es fácil, Rafa (Nadal) nos tiene muy mal acostumbrados, lo hace todo muy fácil. Realmente me encantaría, lo intento, a veces no se me da muy bien, pero siempre tenemos la ilusión de que pase", añadió la tenista.

Respecto a su triunfo en Monterrey (México), señaló que "fue una experiencia buenísima. Es un público latinoamericano que se alegra mucho de que venga alguien de habla hispana, porque siempre hay chicas extranjeras y ganar allí fue una semana increíble".

"La Copa Federación es una cosa que me encanta pero siempre me ha acabado agotando, es mucha tensión. Ahí juego con un público y un país. Además era una eliminatoria que éramos favoritas y eso es difícil de llevar", concluyó Garbiñe Muguruza.