Muguruza, la favorita de Madrid: "Nadal nos tiene mal acostumbrados"

3/05/2018 - 19:03

La tenista española Garbiñe Muguruza no pierde "la ilusión" por hacer un buen papel en el Mutua Madrid Open, la gran cita de la WTA en España, del 4 al 13 de mayo, pero donde no ha logrado hasta la fecha mostrar su mejor versión, y responder al favoritismo de la afición de la Caja Mágica como hace de manera habitual Rafa Nadal.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"No sé qué pasa que no acaba de cuajar. Eso no quita que siempre que venga esté feliz. A ver si este año se me da mejor. No me puede ir peor así que al menos eso tengo positivo", confiesa este jueves la número tres del mundo, imagen de un acto promocional de las gafas de sol 'Maui Jim'.

Desde el hawaiano escenario del jardín tropical de la Estación de Atocha, 'Garbi' reconoce el punto más de presión que supone llegar a la cita de la capital. "Se trabaja con un poco más de presión. También es cierto que son días que no he jugado muy bien, que no he terminado de adaptarme, no encuentro totalmente la razón, ni la receta, pero no pierdo la ilusión de jugar bien aquí", afirma.

La de Caracas no logra pasar de segunda ronda, y en su sexto intento, con el décimo aniversario del torneo femenino y su condición de favorita local, Muguruza confía en responder a la expectación del público. "Es normal, no es fácil. Nadal nos tiene muy mal acostumbrados, es lo que siempre digo, lo hace todo muy fácil. Realmente, me encantaría, ya sabéis que aquí lo intento y siempre tenemos la ilusión de que pase", explica, sonriente.

La doble campeona de 'Grand Slam' llega a la tierra madrileña después de abandonar en Stuttgart por culpa de una lesión en la espalda que ya comenzó a notar en la Copa Federación. "Estoy mejor, es una molestia que llevaba desde la Copa Federación, pero animada porque me encuentro mejor que en Stuttgart", apunta.

Antes, a principios de abril, Muguruza logro estrenar la temporada de títulos en Monterrey. "Fue una experiencia muy buena, un público latinoamericano que se alegra siempre que vaya alguien de habla hispana, y ganar ahí fue una semana increíble", explica, centrada en Madrid, sin pensar aún París: "Esto es tan importante como Roland Garros".

