Muguruza: "La regularidad no va mucho con mi estilo de juego porque tomo muchos riesgos"

4/05/2018 - 13:50

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se mostró "ilusionada" de estar un año más en el Mutua Madrid Open, un torneo para el que no sabe "el secreto" para que pueda jugar bien, y admitió que está "siempre trabajando" el tema de la regularidad en su tenis, un aspecto que "no va mucho" con su estilo porque es una jugadores que toma "muchos riesgos".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Siempre estoy ilusionada de estar aquí, aunque históricamente no se me da bien, pero no pierdo la ilusión de hacerlo mejor", aseguró Muguruza ante los medios en la Caja Mágica, donde reconoció que no sabía por qué no jugaba bien en la capital. "No lo sé,, me ha costado en los últimos años jugar y espero que este sea menos, pero no sé el secreto", añadió.

La de Caracas recordó que este evento "es un Premier Mandatory" en la WTA. "Aquí no hay exentas en primera ronda y juegas contra las mejores del mundo, pero no hay nada realmente específico que haga que sea más complicado para mí", insistió. "Lo intentaré, es difícil, pero me encantaría", remarcó preguntada sobre sus opciones de ganar.

En Madrid ya lleva "una semana", preparándose tras su abandono por problemas en la espalda en Stuttgart (Alemania). "Me siento bien, sobre todo de las molestias de la semana pasada y soy positiva", indicó. "Jugar en casa es muy diferente, sientes que la afición te quiere e instintivamente eso te hace jugar mejor y también te crea mas nerviosismo a veces", subrayó la tres del mundo que, "con el tiempo", está logrando llevar "mejor" la presión. "No se supera nunca, pero he aprendido mucho", confesó.

Muguruza reconoció que desconocía quién era su rival y tras ser informada de que era la china Shuai Peng recordó que la última vez que jugó contra ella "fue hace muchísimo tiempo". "Todos los partidos aquí en Madrid son muy importantes porque no me ha ido muy bien", aseguró. "Me veo bien en tierra, no importa los partidos que juegue, me encuentro bien porque es mi superficie madre, no es nueva para mí y me siento cómoda. Madrid es un torneo muy importante para el cuadro femenino y tengo la ilusión de venir a hacerlo mejor posible", apuntó.

"El circuito actual es muy duro, hay muchas jugadoras que optan cada semana a ganar y ganadoras distintas. El 'top ten' es muy fuerte y cualquiera que no tenga un día bueno puede perder con una que esté más atrás. Yo aspiro a acabar el año y sentirme que he sido una de las mejores. Eso es muy difícil y más que ganar un torneo específico o acabar en un lugar en el ranking quiero sentir que soy una de las rivales mas difíciles a la que enfrentarse", agregó la hispano-venezolana.

Y para ello, podría necesitar más regularidad. "No va mucho con mi estilo de juego ni con mi personalidad. Soy una jugadora que tomo muchos riesgos y eso hace que en mis partidos cometa más fallos, pero es un aspecto que estoy siempre trabajando y a veces me va bien y a veces no", expresó.

Preguntada por la futura condición de Feliciano López como director del torneo en lugar de Manolo Santana, lo ve "genial" porque los tenistas "han vivido esa experiencia de jugadores y tienen ese conocimiento necesarios para dirigir y saber lo que quieren los jugadores porque es su vida también".

"Es genial que cuando paras de jugar puedas seguir implicado en el tenis. Estoy feliz de que sea 'Feli', pero me encantaría que la gente considerase también a tenistas femeninas para esos puestos de director, aunque creo que es una cuestión de tiempo", deseó la actual campeona de Wimbledon, que pidió "más visibilidad" para el deporte femenino, no para el suyo, que es "muy popular", sino para "otros que no se cubren tanto y merecen ese reconocimiento de esfuerzo". "No es normal el éxito del deporte de España y se tiene que valorar todo", consideró.

Finalmente, Muguruza, que puntualizó que mantiene "contacto" con Conchita Martínez pese a que ya no forme parte de su equipo técnico y que se siente "genial" representando a España, Venezuela y Latinoamérica, lamentó que en la reforma de la Copa Davis se vuelva a "tirar un poco más por los hombres".

"No sé si será un formato muy exitoso, pero hay que pensar también en el tenis femenino porque las chicas tenemos mucho que aportar. No sé cómo es el formato porque cuando vi que no era la Copa Federación me pareció injusto. Sólo vi que era muy distinto y que algunos no estaban a favor", sentenció.