Nadal: "La tecnología ha cambiado muchas cosas, pero el tenis mantiene la tradición"

4/05/2018 - 13:59

El tenista español Rafael Nadal aseguró que "el tenis mantiene la tradición" pese a los constantes avances tecnológicos, los cuales han tenido "impacto en todos", principalmente en los aficionados, quienes conocen lo que sucede sobre la pista de una "manera mucho más eficaz".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Desde que empecé hasta hoy, han cambiado muchas cosas. Dentro de la pista de tenis quizá no haya cambiado tantas, porque mantiene la tradición, pero la tecnología acaba teniendo impacto en todos", confesó Nadal durante el 'Foro Tecnología y Deporte' organizado por Telefónica.

Entre las principales novedades tecnológicas, el número uno del mundo resaltó el 'ojo de halcón' como una "opción de saber si lo que han cantado es positivo" o de cara a los aficionados, quienes reciben la información de "manera mucho más eficaz".

"La tecnología hace que el espectáculo sea más atractivo", recalcó.Pese a los avances, Nadal reconoció no hacer un uso excesivo de esta tecnología puesto que se fía más de sus "sensaciones". "Sí que hay momentos que uno siente que un golpe no le está dando la sensación que le gustaría tener, y le pido a mi fisioterapeuta que me grabe el gesto para al momento poder visualizarlo", valoró.

Además de en los entrenamientos, la tecnología también le ayudó a mejorar su nivel en Montecarlo, donde descubrió que debía ser "un poco más agresivo" después de analizar en las estadísticas que sólo un 15% de sus golpes iban a la línea, y asegurando que con estas cifras es "más fácil" descubrir los aspectos del juego "que uno tiene que cambiar".

Por otro lado, el tenista manacorí habló sobre su Academia en colaboración con Movistar como "proyecto muy familiar". "Cuando era pequeño, entrené en un ambiente muy familiar y tuve la suerte de tener a mi tío, mi padre y mi madre que me acompañaron en una maratón de kilómetros y me ayudaron a cumplir mi sueño de ser deportista", recordó.

"Los días se hacían interminables pero tuve la suerte de poder hacerlo. Por eso, en esta academia hemos intentado unir todo lo que un joven necesita para estar perfectamente atendido en un mismo sitio. Y en esta academia intentamos que se haga realidad", añadió.

A día de hoy, unos 120 niños se hospedan en la 'Rafa Nadal Academy by Movistar' alejados de sus familias, por lo que la empresa consideró "vital" una plataforma digital que fomente el seguimiento diario de los padres a sus hijos. "Tenemos muy claro que muchos de ellos no van a ser tenistas en el futuro, así que ayudarles a crecer con los valores adecuados es lo que más satisfacción me daría", comentó.