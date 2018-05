Halep: "No siento presión por venir a Madrid como número uno"

4/05/2018 - 18:05

La tenista rumana Simona Halep aseguró que no siente "presión" de cara al Mutua Madrid Open, torneo de categoría Premier Mandatory de la WTA y que se disputa sobre tierra batida, por acudir como la número uno del mundo y por haber ganado las dos últimas ediciones, dejando claro que no quiere pensar en un tercer triunfo.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"No siento la presión, por supuesto este es un gran torneo y todos los partidos van a ser duros, pero ya estaba en esta posición el año pasado cuando defendía título así que no siento presión ni tengo expectativas, sólo quiero estar lista para comenzar", señaló Halep este viernes ante los medios en la Caja Mágica.

La de Constanta apuntó que a nivel físico "está bien" después de pasar por "muchos tratamientos" . "Me siento bien, tuvo unos días libres tras Stuttgart y he estado entrenando aquí para adaptarme y estoy bien. No he jugado todavía un partido, pero no noto dolor", aseguró la número uno del mundo, que disfrutó "mucho" durante la disputa del

"La expectativas están siempre ahí. Me siento lista y sé que cada partido que juegue va a ser duro, pero si me divierto y soy feliz en la pista creo que todo irá bien", prosiguió Halep, que no ha "cambiado nada" de su tenis para esta cita, aunque sabe que "siempre hay algo que mejorar".

Preguntada por lo que más le gusta del torneo madrileño, reconoció con una sonrisa que es el hecho de lo haya "ganado dos veces". "Eso es muy especial. También vienen muchos aficionados rumanos y amigos a apoyarme, así que me siento casi como en casa. Es un torneo muy especial"

"Sería genial si pasase, pero es algo que todavía queda muy lejos y es muy difícil hablar de ello. Yo no siento presión por la gente que espera que gane. La gente que conoce el tenis sabe que cada partido es duro y que a este nivel cualquier cosa puede pasar, así que no estoy mirando eso sino que tengo ganas de empezar el torneo y dar lo mejor de mí", sentenció de cara a ser la primera que conquistase tres ediciones consecutivas.