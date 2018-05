Carreño se queda sin su segunda final en Estoril

5/05/2018 - 20:24

El tenista español Pablo Carreño no podrá defender el título en el torneo de Estoril (Portugal), de categoría ATP 250, después de caer (6-2, 6-3) este sábado en semifinales ante el estadounidense Frances Tiafoe, quien se medirá en la final con el portugués Joao Sousa, verdugo del griego Stefanos Tsitsipas.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Carreño no pudo repetir escenario de su última final, un año después, en la tierra portuguesa. No comenzó bien el español y lo aprovechó el americano para ponerse por delante. Sin opciones, el asturiano no logró recuperar la desventaja y cedió el set con otro 'break'. El mal arranque complicó de nuevo al español.

Tiafoe rompió de inicio y no cedió ninguna bola de 'break' a su rival, un Carreño que se despidió de la tierra lusa para pensar ya en la de Madrid. El estadounidense se medirá al local Sousa, quien frenó (6-4, 1-6, 7-6(4)) al reciente finalista en Barcelona Tsitsipas.