John Isner: "Rafa Nadal no tiene debilidades jugando como hasta ahora"

Madrid, 6 may (EFE).- El tenista estadounidense John Isner, número nueve del ránking ATP, declaró que el español Rafael Nadal "no tiene debilidades jugando como hasta ahora" lo está haciendo en los últimos torneos.

Isner, que se encuentra en Madrid para participar en el Mutua Open, parte como séptimo cabeza de serie en el torneo español, en el que se podría encontrar, si ambos llegan a semifinales, con el serbio Novak Djokovic, con el que comparte lado de cuadro.

"Yo creo que Djokovic va a volver al nivel que tenía antes de las lesiones. Es el mejor jugador que he visto jugando al máximo de sus capacidades, cuando está a tope", confesó Isner en su comparecencia ante los medios.

Con el número uno del mundo, el español Rafa Nadal, solo coincidiría en una hipotética final.

"Nunca he ganado a Rafa y me parece un jugador muy difícil de batir. No tiene debilidades jugando como hasta ahora. Es zurdo, es muy potente y siempre compite al máximo hasta el final en todos los partidos", apuntó.