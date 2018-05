Nadal: "Perder el torneo en Madrid será quizá perderlo por un tiempo indefinido"

7/05/2018 - 14:35

El tenista español Rafa Nadal se refirió a la posibilidad de que los organizadores del Mutua Madrid Open no alcancen un acuerdo con el Ayuntamiento para mantener el torneo más allá de 2021 y avisó de que este evento de "de un nivel muy alto" y que perderlo podría significar hacerlo "por un tiempo indefinido", mientras que de cara a su participación tiene claro que lo hecho en Montecarlo y Madrid no le garantiza que "vaya a ser mejor" que sus rivales en la Caja Mágica.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Al final creo que se vaya o no de Madrid lo tiene que decidir el Ayuntamiento, que tendrá que decir si siguen apostando por un evento de esta categoría o por otras cosas. Tenemos un evento deportivo de un nivel muy alto y de uno de los deportes más mediáticos que hay en el mundo, y una una cosa es clara; es muy difícil conseguir eventos de este calibre porque son muy limitados y esa es la única reflexión que puedo hacer", expresó Nadal este lunes en rueda de prensa en la Caja Mágica.

El manacorí no quiso entrar en "los extras de la promoción y lo que este torneo aporta a la ciudad y el país" porque es responsabilidad de los que tengan "los datos bien analizados", pero advirtió que sabe "lo que cuesta tener un torneo así". "Muchos países han pagado mucho dinero para tener uno y no se puede porque son sólo nueve. Madrid lo ha conseguido y perderlo seria quizá perderlo por un tiempo indefinido y eso se tiene que añadir a la lista de contras", aseveró.

En lo deportivo, apuntó que este es "un poco el más atípico" de todos los torneos de la gira de tierra por las condiciones de altitud. "A mí que siempre me gusta jugar con sol y mas 'calorcito', aquí en un día como hoy, nublado, sí que se hace un poco mas controlable la pelota", admitió, puntualizando que "todo se controla un poco más" sobre todo en la pista Central porque "es más grande".

"La sensación con la que vengo es la mejor. Necesito un proceso de adaptación porque vengo de jugar muy bien en dos torneos, pero con condiciones muy diferentes y de tener la sensación de estar más en control de todas las situaciones. Eso en Madrid es difícil de encontrar y mucho más los primeros días, por la velocidad y el vuelo de bola, pero lo es para todos", añadió.

Además, tras un comienzo de año sobre arcilla demoledor, el balear dejó claro que no acude con sensación de superioridad. "He tenido buen nivel de juego, sobre todo al final del torneo en Barcelona, y por eso las cosas han salido muy bien, estoy feliz de como he jugado, pero no siento superioridad ni eso me garantiza que vaya a ser mejor en este que mis rivales", afirmó.

"Sólo intento estar preparado para jugar al mejor nivel para empezar ante dos rivales peligrosos. Me preocupa cero el tema de favorito, siempre tengo precaución en todo momento y guardo el máximo respeto por todos los rivales. Cuando uno sale a pista debe tener claro que puede ganar o perder", subrayó un Nadal.

El actual campeón está "contento" de estar un año más en la capital porque "siempre es especial jugar en casa y la relación con el publico es difícil de describir". "La gente siempre es genial y siempre juego con la pista llena. El torneo ha mejorado en diferentes cosas durante los años. Teníamos ya un gran evento en pista cubierta y espero que siga aquí durante mucho tiempo", recalcó el diez veces ganador de Roland Garros.

Por otro lado, confesó que si fuese "contraproducente" para él no entrenaría con rivales fuertes con los que se puede cruzar como ha hecho estos días con Dominic Thiem o Grigor Dimitrov. "Entreno con los que me llevo bien, que es con casi todos, pero no me preocupa si me los puedo encontrar más tarde en el torneo", aclaró el número uno del mundo.

Finalmente, no cree que "por ser la última" edición que vaya a jugar Feliciano López, que pasará al puesto de director y no podrá compaginarlo con la pista el año que viene, el toledano vaya a tener "más ilusión". "Aquí siempre ha tenido grandes resultados y ha hecho grandísimos partidos, sobre todo cuando era pista cubierta, aquí juega siempre motivado", zanjó.