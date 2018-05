Carla Suárez: "Este tipo de victorias dan mucha confianza"

Madrid, 8 may (EFE).- La española Carla Suárez, que sufrió para vencer a la ucraniana Elina Svitolina, a la que remontó (2-6, 7-6(3) y 6-4) para alcanzar los octavos de final del Mutua Madrid Open, dijo que este "tipo de victorias dan mucha confianza" para seguir adelante.

Carla Suárez tiró de épica en su choque ante la cuarta jugadora del mundo, la ucraniana Elina Svitolina, en un partido en el que también sufrió una caída en el segundo set que le provocó molestias en un tobillo.

"Me siento bien, muy contenta, porque al final este tipo de victorias se necesitan. He tenido dos buenos torneos este año, pero no estaba siendo muy regular. Este tipo de victorias, en casa, con tu público, dan mucha confianza", dijo Carla Suárez.

"Cuando esta semana se acabe o pierda aquí me costará recuperarme, pero ahora estoy muy contenta", declaró la tenista canaria, que calificó la victoria de "alivio por la remontada" que tuvo que hacer.

Debido a la lluvia, el partido se disputó con el techo de la cubierta, un factor que cambia mucho el devenir del encuentro.

"Cambia mucho cuando se cierra el techo. Había entrenado fuera, de día, y el hecho de que lloviera y que se cerrara la pista hizo que todo fuera más lento", confesó.

Svitolina, cuarta favorita y ganadora este año en Brisbane y Dubai, buscó la revancha frente a la española tras perder también en los cuartos de final de Indian Wells meses atrás.

"Le veo todo positivo y casi nada negativo a este partido", apuntó Carla, que agradeció a la afición española el apoyo que la brindó en la pista.

"Ojalá pudiera tener este ambiente todas las semanas. Rafa Nadal o Roger Federer lo tienen todas las semanas, pero a mi no me sucede muy a menudo el que estén tan a favor de mi. Cuando viajo la gente me anima mucho, pero aquí todos van conmigo. Con el paso de los años la experiencia me ayuda a saber llevarlo", concluyó.