Djokovic: "Necesitaba un poco de suerte de mi lado y no la he tenido"

Madrid, 9 may (EFE).- El serbio Novak Djokovic, décimo cabeza de serie y dos veces campeón del Mutua Madrid Open, lamentó su eliminación del torneo en segunda ronda tras perder con el británico Kyle Edmund y dijo que "necesitaba un poco de suerte" de su lado y no la tuvo.

Edmund despidió a Djokovic en tres sets (6-3, 2-6 y 6-3) después de una hora y 42 minutos, en lo que fue su primera victoria en cuatro partidos frente al serbio.

"Edmund es un jugador que saca muy bien, ha mejorado mucho desde el fondo de pista, tiene un entrenador nuevo muy bueno y está claro que su tenis está a un nivel mucho mayor que años anteriores", dijo Djokovic, que analizó el partido disputado.

"El comienzo he estado falto de ritmo, en el segundo me he recuperado y en el tercero he jugado bien, pero uno o dos puntos han decidido el partido. Necesitaba un poco de suerte de mi lado y no la he tenido, aunque él ha tenido coraje para atacar cuando debía", confesó.

"Parece que es fácil, pero en Madrid, con la altura, no es fácil cerrar los puntos", destacó el tenista serbio, que también hizo autocrítica.

"Obviamente hay cosas que no estoy trabajando bien y tengo que seguir mejorando. Espero que mi juego se recupere y que sea más fuerte según pasen los partidos. En estos torneos tienes que dar un paso al frente, pero hoy no era el día. Siento que estoy mejorando poco a poco y en general estoy contento con el progreso de mi nivel de tenis", señaló.

"Aún así, no es el fin del mundo. Obviamente he jugado al tenis muchos años, he tenido mucho éxito y solo tengo que recordarme lo bien que lo he hecho. Juego porque me gusta, lo voy a seguir haciendo y es algo que me hace ser una persona afortunada", concluyó.