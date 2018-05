Carla Suárez: "La clave contra Caroline García, no jugar parada"

Madrid, 9 may (EFE).- La española Carla Suárez, que se medirá con Caroline Garcia en cuartos de final del Mutua Madrid Open, declaró que contra la francesa "la clave" estará en que "se tenga que desplazar y no juegue parada".

Después de remontar ante la rusa Elina Svitolina, Carla Suárez volvió a protagonizar una remontada frente a la estadounidense de origen croata Bernarda Pera para acceder a los cuartos de final del torneo madrileño.

Carla se impuso a Pera, verdugo en primera ronda de la británica Johanna Konta, en una hora 52 minutos, igualando su mejor marca en Madrid lograda en 2015, cuando en cuartos cedió ante la estadounidense Serena Williams.

"Me tengo que aficionar a remontar siempre y cuando pierda el primer set", dijo. "Aquí no hay partido fácil. Hoy me sentía con poca energía, pero tienes que luchar, estar ahí y estoy contenta porque ha sido un partido complicado que no se me ha puesto de cara. He sufrido", admitió la tenista canaria.

"No siempre es fácil hacer lo que piensas. Hoy quería que el partido terminara y que no se me alargara mucho más", confesó Carla, que se medirá en cuartos con García.

"Al final da igual el rival que sea. Se ha comprobado que es muy duro, que hay que competirlo todo y que todo el mundo sabe hacerlo bien. Mi intención es recuperarme y estar al cien por cien para afrontarlo de la mejor manera posible", continuó.

"Caroline, desde el año pasado ha jugado muy bien y quizá vaya a ser el partido más complicado hasta el momento. Es una jugadora a la que conocemos mucho y creo que aquí su saque va a hacer mucho daño porque le bota la pelota más", dijo.

"Yo normalmente me pongo más atrás y juego la primera bola con curva. Hoy estaba más adelante y con Caroline lo haré parecido, porque de derecha y revés va más o menos igual. El hecho de que se tenga que desplazar y no juegue parada será la clave", manifestó.

Por último, Carla Suárez fue preguntada sobre sus preferencias por jugar en las pistas 2 o 3, o en la Central.

"En este torneo prefiero jugar en las pistas 2 y 3. La Central conmigo no se llena y al publico no se le escucha igual que dentro. La Central cuando no se llena es un poco fría. Si me ponen en la Central y se llena bienvenido sea, pero en mi caso prefiero las otras dos", concluyó.