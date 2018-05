Rafa Nadal: "Me motiva y me hace ilusión jugar con el público de Madrid"

Madrid, 9 may (EFE).- El español Rafael Nadal, que debutó en el Mutua Madrid Open ganando al francés Gael Monfils, declaró que las sensaciones que tuvo durante el partido fueron "buenas" y destacó que jugar en la Caja Mágica de la capital española le "motiva" y le hace "ilusión" por el público.

En su primer partido en Madrid este año, Nadal dejó buenas sensaciones para imponerse a Monfils (6-3 y 6-1) y avanzar a los octavos de final, donde se enfrentará con el argentino Diego Schwartzman.

"He empezado bien y las sensaciones han sido buenas. Me motiva y me hace ilusión jugar con este publico. Ya pienso en el partido de mañana y cuando salga a la pista intentaré ganar", dijo Nadal.

El tenista mallorquín, con 48 victorias de set consecutivas, se encuentra a solo uno de igualar a 49 al estadounidense John McEnroe, que logró ese récord en 1984.

"Estoy en un torneo y estoy concentrado en ello. No conocía ese récord y no le doy mayor importancia. Para mi cada partido es importante y aún más ahora. Sea cual sea el rival intento dar lo máximo sin pensar en los récords", confesó.

Rafael Nadal fue preguntado por la eliminación del serbio Novak Djokovic, décimo cabeza de serie y dos veces campeón del Mutua Madrid Open, que perdió con el británico Kyle Edmund.

"Cuando Djokovic juega siempre es favorito y cuando pierde siempre es una sorpresa. El tenis es un deporte que los partidos se deciden por pocos detalles y cuando las cosas van bien todo es más sencillo y cuando no van bien todo se complica", dijo Nadal.

"Yo soy un jugador que cree en las dinámicas. Hoy he tenido la oportunidad de romper el saque en un momento clave, pero si no lo hubiera conseguido la cosa hubiera cambiado. En cuanto a Djokovic, creo que va dando sus pasos para que un jugador de su categoría esté donde tiene que estar", manifestó Nadal, que, al tener que elegir la mejor derecha del circuito, no dudó en elegir la del suizo Roger Federer.