Nadal: "Cuando uno está con confianza, las cosas caen de su lado"

9/05/2018 - 20:03

El tenista español Rafa Nadal reconoció la importancia que da "a las dinámicas", positiva en su caso, para decantar los pequeños detalles que deciden los partidos, después de estrenar este miércoles con victoria (6-3, 6-1) ante el francés Gael Monfils un nuevo asalto al Mutua Madrid Open.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El balear suma y sigue, 20 victorias y 48 sets sin fallo en tierra, pero no se para en los números. "Lo único que me importa es que estoy en tercera ronda del torneo, que he hecho un buen partido ante un rival que era difícil y las sensaciones han sido buenas. La sensación de poder jugar un día más delante de este público en Madrid es lo que me motiva", finalizó.

El balear fue preguntado por la eliminación de Novak Djokovic, ante el inglés Kyle Edmund, mientras el serbio sigue buscando el torneo que le sirva de punto de inflexión para recuperar su mejor tenis. "Siempre que pierde 'Nole' es una sorpresa, pero estamos hablando de un deporte que los partidos se deciden por unos pocos detalles y cuando las cosas van bien todo sale más sencillo y cuando no, todo se complica", afirmó.

De ahí, el número uno del mundo explicó también su estado de confianza y una racha que le trae a Madrid tras ganar en Montecarlo y Barcelona. "Creo mucho en las dinámicas. Mi partido mismo de hoy podía haber sido 0-3 abajo y ha sido 3-0 arriba en el primer set. Cuando uno está con confianza, las cosas caen de su lado", apuntó.

Volviendo al serbio, lastrado por una lesión de codo y esa falta de ritmo y resultados durante ya casi dos años, Nadal no dudó en verle de vuelta. "Va dando pasos para volver a donde un jugador de su categoría tiene que estar y no tengo ninguna duda de que estará", valoró, antes de dejar una afirmación rotunda sobre su día a día. "Analizo todas las cosas que pasan cada día y miro qué se puede mejorar", afirmó.

Además, el balear se refirió al inminente 80 cumpleaños, este jueves, de Manolo Santana y la importancia de su figura para el tenis. "Fue un pionero y la gente que hace las cosas por primera vez siempre es más complicado. Alguien nos tiene que abrir el camino. Es un referente en el deporte español y en el tenis una figura muy importante. Ha pasado por todas las etapas y la última es la de embajador del tenis", finalizó.