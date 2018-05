Feliciano: "Tenía ganas de ganar a Schwartzman para jugar contra Nadal"

Madrid, 9 may (EFE).- El español Feliciano López lamentó su eliminación en el Mutua Madrid Open ante Diego Schwartzman y reconoció que tenía "ganas de ganar" al argentino para medirse en octavos de final con Rafael Nadal.

Schwartzman, decimotercer favorito, terminó con el recorrido del español Feliciano López en el torneo al vencerle por 7-5, 2-6 y 6-2.

"Cuando he ganado el segundo set tenía esperanzas de dar la vuelta al partido, pero he tenido un juego un poco tonto que se me ha escapado. Es una pena porque tenia ganas de ganar hoy y jugar contra 'Rafa' en la siguiente ronda", dijo Feliciano.

El tenista toledano no volverá a jugar en individuales en el Mutua Madrid Open porque su condición de director adjunto del torneo es incompatible con la competición sobre la pista.

"Lo considero justo, creo que un jugador no puede estar jugando en un torneo en el que es director, aunque no vas a hacer las cosas para beneficiarte. Es más tema de imagen y de que hay que ser honesto", apuntó.

Feliciano López hizo balance de sus diecisiete años jugando en el torneo madrileño y dijo que su mejor recuerdo sigue siendo el de la primera edición.

"El mejor recuerdo que tengo es el del primer año. Me invitaron a jugar, jugué contra Agassi y casi le fastidio el torneo. Estuve a punto de ganarle y, aunque perdí, ese partido me ayudó mucho en mi carrera", concluyó.