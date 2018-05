Leonardo Mayer: "Me he sacado una espina al ganar a Verdasco"

Madrid, 9 may (EFE).- El argentino Leonardo Mayer, que eliminó del Mutua Madrid Open a Fernando Verdasco en dos sets, dijo que con esta victoria se ha sacado "una espina" tras perder los anteriores cuatro partidos con el español.

Mayer se impuso en segunda ronda a Verdasco por 6-2 y 6-1, en una hora y diez minutos, y ha accedido a octavos de final del Masters 1.000 madrileño.

"Jugar con Fernando es muy complicado y se me hacía difícil porque me había ganado muchas veces, pero me saqué una espina porque no lo había ganado nunca", dijo Mayer, que apuntó que "hay días que se juegan mejor o peor y hoy fue de los buenos".

"Fallé muy poco y eso marca la diferencia. En la cancha intentamos jugar bien y hoy se dio todo", comentó.

Preguntado por la llegada hace pocos días de Agustín Calleri a la presidencia de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Mayer evitó hacer comentarios en profundidad.

"Nos pueden aportar un montón de cosas porque es gente que tiene mucha capacidad para eso, aunque hay que esperar. De momento creo que se va a reunir con Juan Martín del Potro, que es el líder de Argentina, y eso será muy positivo", concluyó.