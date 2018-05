Schwartzman: "Contra Nadal hay que jugar a más del cien por cien"

Madrid, 9 may (EFE).- El argentino Diego Schwartzman, que accedió a octavos de final del Mutua Madrid Open tras ganar al español Feliciano López, dijo que "para tener opciones" de eliminar a Rafael Nadal en la siguiente ronda este jueves tendrá que "jugar a más del cien por cien".

Schwartzman, decimotercer favorito y dieciséis del mundo, eliminó a Feliciano por 7-5, 2-6 y 6-2 en la cancha Arantxa Sánchez. En su segunda participación ya ha mejorado el resultado de su debut en 2017, cuando perdió en segunda ronda ante el japonés Kei Nishikori.

"Ha sido una muy buena victoria. Las dos ultimas semanas no había jugado mi mejor tenis y venir a Madrid, sentirme cómodo y estar en tercera ronda me pone muy cómodo", dijo el argentino ante el duelo contra el número uno del mundo.

"No sé como se frena a Nadal. Tengo que entrar bien en el partido, intentar que no logre tener una gran diferencia y que no todo sea favorable a él. Trataré de disfrutar y jugar a más del cien por cien para tener opciones", dijo Schwartzman.

Schwartzman valoró la llegada hace pocos días de Agustín Calleri a la presidencia de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). "Son caras muy importantes las que han llegado y ojalá les vaya bien por el bien del tenis argentino", dijo al respecto.