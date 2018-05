Carla Suárez cae en Madrid en su muro de cuartos de final ante la francesa Caroline Garcia

10/05/2018 - 14:12

La canaria, con poca 'gasolina', deja el torneo sin españolas

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La tenista española Carla Suárez no pudo mejorar su tope en el Mutua Madrid Open, al caer este jueves ante la francesa Caroline Garcia (6-2, 6-3) en cuartos de final, como hiciera hace tres años, con la batería al límite y sin épica en la recámara tras su gran paso por la Caja Mágica.

La gran cita de la WTA en España se quedó sin representación local, por culpa de una Garcia a gran nivel con su saque, dominadora así con su derecha y que se ganó el pase a semifinales, donde la espera Maria Sharapova o Kiki Bertens. Suárez abrió la jornada de tenis en la central Manolo Santana, una doble combinación que fue en su contra.

Tras ganar a Elina Svitolina y Bernarda Pera con espectáculo y sendas remontadas, apenas tuvo respiro este mediodía. La francesa, además, no regaló un golpe hasta que no tuvo bien controlado el partido. En el primer set de hecho no concedió bola alguna de 'break', mientras que Suárez terminó cediendo a los ataques de su rival, en el sexto y octavo juego.

De nuevo la española, obligada a la remontada, pero en este caso sin ese escenario que reconocía le favorecía, el de las pistas secundarias, donde la atmósfera, la multitud y la cercanía con el público suma en favor de la tenista local y sus ganas de épica. Garcia llevó la delantera en el segundo parcial, con un 'break' para poner el 4-2, pero la canaria quiso rebelarse.

Suárez recuperó la desventaja, con las primeras bolas de 'break' del partido, pero un par de errores volvieron a dejarla contra las cuerdas. Garcia, que camina en Madrid sin ceder ningún set, amarró el triunfo ante la de Las Palmas, que se despide de la capital igualando su mejor edición en ocho ediciones, como en 2015 ante Serena Williams en cuartos, pero con un tenis cada vez más cerca de volver al 'Top 10'.