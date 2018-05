Nadal: "No creo que Thiem me tenga tomada la medida"

El tenista español Rafael Nadal declaró este viernes después de la derrota (7-5, 6-3) ante Dominic Thiem que no cree que el austriaco le tenga "tomada la medida" apuntando que hace tres semanas venció al actual número 7 del mundo en Montecarlo por 6-0 y 6-2 y aseguró que no ha sido "lo suficientemente bueno" para batir a su rival.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Hace tres semanas gané a Thiem 6-0, 6-2 y la realidad es que hoy he perdido. No creo que me tenga tomada la medida, si me gana tres veces seguidas quizás sí que lo podríamos decir. Simplemente él ha sido mejor hoy como yo lo fui el otro día. Sin ninguna duda ha sido el rival más duro esta semana", afirmó en sala de prensa.

El balear no escondió su tristeza tras una derrota que corta la racha de 50 sets consecutivos sin perder en tierra batida. "Estoy decepcionado, intenté remontar pero no he sido lo suficientemente bueno. Hay días en los que no juego todo lo bien que me gustaría pero el rival lo ha hecho bien y hay que felicitarle", señaló.

El de Manacor analizó brevemente sus errores durante el partido. "No he sentido todo lo suficiente la bola para llevarle a situaciones en las que no se sintiera cómodo. La pelota bota mucho aquí y no he estado fino ni con el revés ni con el 'drive'. Mi revés hacia su derecha nunca ha estado en condiciones para meterme en la pista, él siempre tenía tiempo de girarse con su 'drive' y golpear cómodo, así es muy complicado", indicó.

Aún así, Nadal alabó el gran partido de su rival, así como las virtudes del austriaco. "Es un jugador muy fuerte que le pega con mucha violencia a la pelota. Cuando no pegas bien es muy difícil entrar en el partido y aquí en Madrid mucho más porque sientes que la bola se te escapa. Él se ha adaptado mejor. La dinámica que llevaba era buena pero el partido no y hay que pensar por qué no lo ha sido", manifestó.

Además, el manacorí afirmó que se esperaba el juego de su rival. "Thiem no me ha sorprendido, sé contra quién juego y cuál es su potencial. Es muy difícil de parar. Si él juega bien yo necesito jugar bien para ganar pero cuando yo no estoy bien lo lógico es que el rival gane. Las diferencias son pequeñas, cuando juegan dos de los mejores lo normal es que gane el que mejor esté. Hoy hay que reconocer la superioridad del rival", apuntó.

El tenista español habló también sobre la pérdida del número 1 tras la derrota, algo que no le preocupa. "El número 1 no se puede retener estando cinco meses sin competir. Desde Shanghai a Montecarlo no he competido, han sido tres meses regalados por muy bien que lo haya hecho el resto del año, es mucha ventaja para los demás. Ahora no me planteo el número 1, a final de año ya veremos. Me quedan semanas para sumar en tierra pero lo que verdaderamente me hace feliz es estar sano y competir con opciones", explicó.

Por último, Nadal dejó claro que piensa desde "ya" en el próximo Masters 1000, el de Roma. "Lo que hay que hacer ahora es descansar y realizar entrenamientos buenos. En Roma habrá condiciones muy diferentes y habrá que competir bien, espero estar de otra manera. Si estoy bien habrá opciones, ahora tengo que analizar las cosas", añadió.