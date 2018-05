Nadal: "Estoy decepcionado, no he sido lo suficientemente bueno"

Madrid, 11 may (EFE).- El español Rafael Nadal dijo estar "decepcionado" tras caer eliminado en cuartos de final del Mutua Madrid Open ante Dominic Thiem, reconoció la "superioridad del rival" y aseguró que "no" fue lo "suficientemente bueno" para derrotar al austríaco.

Nadal cayó ante Thiem por 7-5 y 6-3 y el austríaco se vengó de la derrota que el español le infligió en la final de Madrid en 2017.

"Estoy decepcionado. No he sido lo suficientemente bueno y ahí se acaba la historia. Cuando eso ocurre hay que felicitar al rival. No ha sido un partido bueno y tengo que intentar corregirlo", dijo Nadal.

"Cuando no juegas bien todo se ve más complicado. No he cogido casi nunca el tiempo de la bola como para colocarme y sentir que dominaba el punto. He perdido y no hay que darle más vueltas. Hay que saber lo que no he hecho bien, reconocer la superioridad del rival a día de hoy y trabajar para la semana que viene estar listo para competir", manifestó.

Hace solo tres semanas, en Montecarlo, Nadal ganó a Thiem, también en tierra batida por 6-0 y 6-2.

"Hoy ha sido mejor igual que hace tres semanas fui mejor yo. No hay que darle más vueltas", confesó el tenista mallorquín, que rechazó que el austríaco le tenga tomada la medida.

"No he sentido bien la bola como para llevar las situaciones a que no se sintiera cómodo pegando. Aquí la pelota vuela mucho y él le pega con un efecto muy fuerte. No he estado fino ni con el revés ni con el 'drive'", subrayó.

"De todas formas sé el potencial que tiene Thiem. Cuando juega bien es difícil de parar y no estamos en un deporte fácil ni en el que las diferencias sean muy grandes. Ha jugado mejor", comentó.

Con esta derrota en Madrid, Nadal perderá el número uno a partir del lunes. El sustituto en lo más alto del ránking ATP será el suizo Roger Federer.

"No se puede retener el número uno estando tantos meses sin competir en el ránking ATP. Desde Shangai hasta Montecarlo no había terminado un torneo. Por muy bien que haya jugado el resto del año, que lo he hecho, he regalado tres meses", señaló.

"Ahora me quedan dos semanas buenas para sumar, pero lo que me hace feliz es estar sano y sentir que pudo competir con opciones hasta el final", concluyó.