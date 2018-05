Kvitova: "Siempre es increíble ganar un torneo como este"

Madrid 12 may (EFE).- La checa Petra Kvitova, triple ganadora del Mutua Madrid Open, señaló tras vencer a la holandesa Kiki Bertens en la final que "siempre es increíble ganar un torneo como este".

"Siempre es increíble ganar un torneo como este, pero más cuando se gana a grandes jugadoras, es algo grande", comentó sobre la pista.

"Ha sido un gran partido", analizó Kvitova que dijo que el hecho de que el techo se cerrase al final del partido no la benefició de una forma crucial. "No lo coreo, porque ella juega muy bien también bajo techo. No hubo mucha diferencia, ha sido una gran final", señaló la ganadora.

"Definitivamente me encanta Madrid, me gusta jugar aquí y gracias por el apoyo al público", terminó Kvitova que al final se arrancó con un "Gracias" en español.