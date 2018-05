Djokovic: "Siento que mi juego va evolucionando de la manera correcta"

Roma, 14 may (EFE).- El serbio Novak Djokovic, que se estrenó este lunes en Roma con un sólido triunfo contra el ucraniano Alexandr Dolgopolov en apenas 55 minutos, consideró que su juego está evolucionando de la manera correcta.

Tras bajar a la décima octava posición del ránking mundial y vivir un año muy complicado y lastrado por las lesiones, Djokovic explicó que encara el Masters 1.000 de Roma con la voluntad de seguir creciendo para expresar su mejor tenis en el Roland Garros.

"En Roland Garros es dónde quiero jugar mi mejor tenis, esto es el objetivo para esta parte de temporada, siento que mi juego está evolucionando de la manera correcta", afirmó Djokovic en rueda de prensa tras ganar 6-1 y 6-3 a Dolgopolov en la primera ronda.

"Los resultados de esta temporada no me satisfacen porque he tenido un alto ritmo durante muchos años. No estoy a ese nivel, pero, como ya he dicho, el torneo de Madrid y este primer partido aquí (en Roma) me están dando coraje", prosiguió el serbio.

'Nole' tiene claro que la expectación es muy alta en cada partido que disputa, pero subrayó que el último complicado año le ha enseñado a "encarar los torneos de forma distinta", de acuerdo con sus condiciones físicas.

"Es un juego mental, sé que he alcanzado alturas en este deporte y he sido sólido durante muchos años. La línea está muy alta y esto no es un secreto. La expectación siempre es alta, pero al mismo tiempo tuve que aprender en los últimos doce meses, a causa de lesiones, operaciones, a encarar los torneos de manera distinta", dijo.

"No significa que no quiera ganar, pero tengo que aceptar el nivel de mi juego y el proceso que conlleva volver a ese nivel", puntualizó.

El serbio también comentó positivamente el hecho de que el español Rafa Nadal haya compartido un entrenamiento este lunes con la rusa María Sharapova y opinó que la forma de golpear la pelota de las mujeres es a veces mejor que la de los hombres.

"Yo también entrené con María en Indian Wells, (las mujeres) golpean mejor que muchos de nosotros los chicos, golpean bien. No necesitan tiempo para calentar, van muy rápido. Me gusta, jugué también con (la serbia) Ana Ivanovic a veces", dijo.

Nole fue cuatro veces campeón en el Foro Itálico (2008, 2011, 2014, 2015) y explicó que jugar en la tierra batida romana le da sensaciones particulares.

"Las condiciones son buenas para mi juego, la pista es medio-rápida. Me siento muy bien en general en Roma, hablar italiano ayuda, me siento conectado con la gente italiana. En 2008 fue uno de los primeros grandes títulos que gané", aseguró.