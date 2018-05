Nadal: "Es importante saber cambiar la dinámica de un partido"

Roma, 18 may (EFE).- El español Rafael Nadal, que remontó un set de desventaja este viernes contra el italiano Fabio Fognini y alcanzó las semifinales del Masters 1.000 de Madrid, dijo que es "importante saber cambiar la dinámica de un partido".

Tras perder el primer set 4-6, al recibir un parcial de 5-0, Nadal cambió de actitud, doblegó a Fognini y jugará las semifinales del sábado en el Foro Itálico, torneo que ganó siete veces en su carrera (2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 y 2013).

"No podía seguir como en los últimos cinco juegos del primer set. Él estaba controlando los puntos más que yo, cuando pasa esto tienes problemas, puedes ganar, pero estás en manos del rival. Creo que no puede ser así cuando juego en tierra, tengo que ser agresivo", dijo al acabar el partido.

"Es importante saber cambiar la dinámica de un partido durante el mismo", subrayó el mallorquín, número dos del mundo y primer favorito en el Foro Itálico a causa de la ausencia del suizo Roger Federer.

Para salir de esa situación complicada, ante un Fognini en buen estado de forma, Nadal explicó que decidió buscar más golpes con la derecha.

"Cambié mi manera de jugar, jugué más agresivo, busqué más la derecha. Cuando soy más agresivo con la derecha, luego mejora también el revés. Es una victoria importante para mí, tras haber remontado un set de desventaja", aseguró.

El mallorquín jugará el sábado la décima semifinal de su carrera en Roma y su rival saldrá del partido entre el serbio Novak Djkovic, cuatro veces campeón en el Foro Itálico, y el japonés Kei Nishikori, número 24 del mundo.

Rafa señaló que, pese a que le enorgullezca protagonizar batallas contra grandes jugadores, siempre preferiría evitar enfrentarse a rivales como Djokovic.

"Para ser honesto, prefiero no jugar contra él (Djokovic). Es uno de los mejores de la historia, no cabe duda. No soy como esos (jugadores) que dicen 'sí, quiero medirme con él'", reconoció el español.

"Si luego tengo que enfrentarle, doy lo mejor de mí para ganar como siempre he hecho en mi carrera. Pero obviamente, prefieres tener rivales más fáciles que un gran jugador como Novak", agregó.