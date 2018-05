Corretja: "Lo que hace Nadal no tiene parangón a nivel deportivo"

24/05/2018 - 20:17

El extenista español Àlex Corretja ve a un Rafa Nadal "indestructible" de cara a Roland Garros, segundo 'grande' de la temporada, "físicamente muy difícil de ganar y mentalmente" sin "parangón a nivel deportivo", que buscará su undécima Copa de los Mosqueteros, y el cuarto título de una temporada que 'comenzó' en el mes de abril.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Rafa es una máquina. Los que no se han dedicado al tenis creen que exageramos. Los que nos hemos dedicado y sabemos de la dificultad que conlleva el tenis y vemos lo que hace Rafa, es como indestructible, no tiene parangón a nivel deportivo", indica Corretja en una entrevista con Europa Press, a pocos días de que comience la cita en París.

"Es imposible encontrar a alguien con una fortaleza mental como la suya, con la que en un deporte individual es capaz de superarse a sí mismo constantemente. En tierra depende de él mismo, si él está bien a día de hoy es imbatible", añade el extenista, uno de los comentaristas de lujo para la retransmisión que hará Eurosport, de manera íntegra con 250 horas de tenis, del Abierto de Francia.

Corretja trata de explicar la "constancia" fuera de lo común de un Nadal que esta temporada volvió a firmar un regreso triunfal tras lesión. El número uno, que ya en 2017 retomó el circuito tras varios meses de ausencia con seis títulos, estrenó la vigente temporada en abril, tras un inicio complicado con retirada en Australia y una molesta lesión muscular, ganando los títulos de Montecarlo, Barcelona y Roma.

"Lo que es increíble es que la misma persona gane en Montecarlo, Barcelona y Roma. La sorpresa no es que pierda en Madrid, contra Thiem, que no es el 200 del mundo. Nos tiene muy mal acostumbrados, porque son muchos años al máximo nivel. Es muy difícil encontrar a alguien con esa constancia", afirma, mencionando la derrota del balear en la Caja Mágica.

Nadal retomó el sabor de la victoria en el Foro Itálico, tras caer en cuartos en Madrid, y en una dura final interrumpida por la lluvia ante Zverev. Un triunfo que le sienta "de maravilla" para tratar ahora de agrandar su leyenda en París con la Undécima. Para Corretja, el favoritismo del número uno no tiene discusión. "A cinco sets, en Roland Garros, donde él tiene más experiencia que nadie en la historia, sus posibilidades aumentan", confiesa.

"En una pista muy peculiar y muy exigente, donde Rafa entra y sabe que está protegido como a quien le cuida su mamá en la cuna. Para mí solo un contratiempo inesperado le podría apartar del título pero una cosa es lo que yo digo y otra es lo que tiene que hacer él para ganar. Son días de mucha intensidad, pero él ya ha pasado por todas esas cosas y siempre ha ganado menos en dos ocasiones casi puntualmente se podría decir", añade.

"NADAL ES ESPAÑOL, PERO ACTÚA COMO ALGUIEN MUCHO MÁS FRÍO"

Además, para el barcelonés, que como jugador sintió también esa protección en los cinco sets, el favoritismo de Nadal se agranda en estos duros partidos. "¿Quién le aguanta un set, dos, tres, cinco, a ese ritmo? Rafa puede no tener su mejor día pero su nivel medio es tan alto comparado con los demás en tierra, que aunque tenga un set mediocre puede ser que no se lo ganen y si se lo ganan no sé si va a ser suficiente para después ganar otro", afirma.

"Rafa es español pero actúa con una sangre de alguien mucho más frío. Aparca muy bien los sentimientos al lado y eso no es tan fácil. Él lo consigue porque lleva así desde los 10 años, y al haber estado en esas situaciones tantas semanas, que encuentra soluciones que cualquier tenista no las encontraría", añade.

Corretja reconoce "los síntomas de recuperación" de Novak Djokovic, pero ve más en forma a Thiem y Zverev. "Sería importante que Djokovic recuperara un buen nivel de tenis. Es un gran competidor, se está intentado encontrar a sí mismo y si lo consigue es un jugador muy peligroso, pero para mí Thiem y Zverev son los que llegan en mejor forma", comenta.

El catalán, que jugó dos finales de Roland Garros, recuerda lo importante del Abierto galo para el tenis español y su propia carrera. "Para mí es un referente en mi carrera y un torneo que ha marcado una época en el tenis español, tanto masculino como femenino. Seguramente abrió la veda Sergi Bruguera en el 1993 y 1994, haciéndonos creer a los que veníamos detrás. Yo luché al máximo por ganarlo, tuve una regularidad espectacular, pero no se vio premiado con el título y te deja con un sabor un poco agridulce", finaliza.