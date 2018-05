Nadal: "Ganar Roland Garros sin Federer vale exactamente igual"

25/05/2018 - 17:31

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que no le preocupa si el suizo Roger Federer estará o no en Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, ya que ganarlo vale "exactamente igual" aunque no esté el tenista helvético, y ha afirmado que se centra en revalidar el título y conseguir su undécimo entorchado en París.

PARÍS, 25 (Reuters/EP)

"Es exactamente igual. Siendo sincero, es exactamente lo mismo", indicó el número uno del mundo este viernes en rueda de prensa. "No puedo decir que la victoria de Federer -en 2009- cuando estuve lesionado o la victoria de Novak -Djokovic, en 2016- cuando me lesioné no fueran tan bonitas. No sería justo por mi parte", explicó.

Federer, que acumula 20 títulos de 'Grand Slam' al imponerse en el Abierto de Australia de este año, ha optado por renunciar a Roland Garros por segundo año consecutivo para concentrarse en retener su título de Wimbledon.

"Cuando estoy ganando y otros jugadores no juegan por algún motivo, eso es todo. Son malas noticias para el torneo, pero no para mí si gano. Para mí, la victoria significa exactamente lo mismo", señaló Nadal sobre la ausencia del número dos del mundo.

Nadal, ganador de 16 'grandes', acumula una temporada de tierra casi perfecta tras ganar los títulos de Montecarlo, Barcelona y Roma. En Madrid, celebró el hito de ganar 50 sets consecutivos en el polvo de ladrillo antes de tropezar en cuartos ante el austriaco Dominic Thiem.

Además, el balear explicó que Djokovic, al que doblegó la semana pasada en semifinales de Roma, será una amenaza en París, a pesar de una temporada en la que ha sufrido lesiones. "Novak es uno de los mejores jugadores de la historia en este deporte", dijo Nadal.

"Mi respuesta es que no volverá porque siempre está ahí. A veces, cuando vuelves de las lesiones es difícil jugar bien desde el principio, pero jugó un gran torneo en Roma, y, sin duda, es uno de los candidatos para ganar aquí", concluyó.