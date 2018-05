Safwat, el egipcio que eclipsó por unas horas a Salah

París, 27 may (EFE).- Mohamed Safwat se enteró de que sería rival en Roland Garros del búlgaro Grigor Dimitrov solo una hora antes de que comenzase el partido, y luego, durante los cerca de 120 minutos que duró el encuentro, el tenista egipcio, 182 del mundo, eclipsó al ídolo de su país, el delantero del Liverpool Mohamed Salah.

Poco importa que Safwat, nacido en El Mansoura hace 27 años, cediese en tres sets, 6-1, 6-4 y 7-6 (7-1). El tenista completó una hazaña con solo haber saltado a la cancha: Fue el primer egipcio en hacerlo en un "Gran Slam" desde 1996.

El jugador era prácticamente un completo desconocido hasta que la lesión del serbio Viktor Troicki (89 del mundo) le abrió las puertas de la pista emblemática Philippe Chatrier, la misma en la que Rafael Nadal levantó sus 10 Roland Garros.

Repescado de la fase previa, en la que había cedido ante el argentino Guido Andreozzi (109 del mundo) por un doble 6-4, Safwat tuvo que prepararse a la carrera para desafiar a Dimitrov, quinto mejor jugador del mundo.

"Al comienzo intenté hacerme a la pista, ¿era rápida o lenta? Me resultó bastante diferente que las de fuera (las secundarias en el torneo)", contó.

El egipcio cedió con claridad los dos primeros sets, pero en el tercero incluso forzó el desempate (7-6).

"Me empecé a sentir mejor y a disfrutar del partido, justo al final. Me había dado cuenta de lo que tenía que cambiar en mi juego. Esa última parte la disfruté mucho", rememoró.

Safwat, quien creció en una familia aficionada al tenis, contó que veía en la televisión al brasileño Gustavo Kuerten y al Rafa Nadal de sus comienzos en Roland Garros: "Me sentí inspirado por ellos. Y me dije: ¿por qué no puedo llegar allí?".

El jugador egipcio, quien entrena en Austria porque en su país no tiene las condiciones ideales, aplaudió los esfuerzos del presidente de la Federación de Tenis, Ismail El-Shafei, el mejor jugador de la historia del país (llegó al 34 del ránking mundial), para mejorar la situación de los tenistas.

Cuando la selección de fútbol de Egipto se prepara para regresar a un Mundial este junio después de 28 años de ausencia, Safwat comentó la lesión en el hombro del ídolo de su país, Mohamed Salah, quien se produjo anoche en la derrota ante el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones.

"Estuve siguiendo el resultado por internet. Fue una pena lo que ocurrió. Espero que se recupere muy pronto y esté listo para el Mundial", anotó.

