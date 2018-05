(Crónica) Sufridos triunfos de Carreño y Verdasco en el inicio de la 'Armada' en Roland Garros

27/05/2018 - 20:26

El gijonés venció a Kovalik en cuatro sets; el madrileño, a Nishioka en cinco mangas

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El gijonés Pablo Carreño y el madrileño Fernando Verdasco han accedido este domingo a la segunda ronda del torneo de Roland Garros, después de sus respectivas victorias ante el eslovaco Jozef Kovalik (4-6, 6-1, 7-5 y 7-6[5]) y contra el japonés Yoshihito Nishioka ([4]6-7, 6-4, 6-3, [3]6-7 y 7-5), e iniciando así con pleno de triunfos la participación de tenistas españoles en el cuadro masculino de este segundo 'Grand Slam' de la temporada.

El buen estreno para la 'Armada' española comenzó en la pista 3 con Carreño, décimo cabeza de serie sobre la arcilla parisina, superando a un Kovalik que actualmente ocupa al puesto 147 del ranking de la ATP. Pese a ello, el eslovaco lució respondón en la primera manga al romper el primer turno de saque rival y consolidándolo con su saque (0-2). Perdió tal ventaja en el octavo juego (4-4), pero rápidamente quebró de nuevo el servicio del asturiano y transformó su primera bola de set (4-6).

Carreño reaccionó nada más empezar la segunda manga, al llevarse los tres primeros juegos de forma consecutiva (3-0); y luego supo administrar dicha renta, cimentada en su acierto del 80 % con primer saque, con tanta tranquilidad que incluso salvó los dos puntos de 'break' que tuvo en contra durante el set antes de adjudicárselo por 6-1 finalmente.

La tercera manga fue un pequeño vergel de 'break points' en cada bando; el eslovaco salvó cuatro de siete, mientras que Carreño salvó tres de cinco. Ambos jugadores exhibieron muchas dudas en momentos clave del peloteo, lo que se reflejó en un marcador oscilante (se pasó del 0-2 al 5-4) para una recta final donde el gijonés estuvo más oportuno, hasta establecer el 7-5.

Sin embargo, en la cuarta manga no se vio ninguna rotura de servicio y apenas hubo un 'break point', salvado por Carreño en el sexto juego (3-3). Fue un cambio de tendencia que abocaba a la muerte súbita, donde el décimo cabeza de serie de Roland Garros remontó del 3-5 al 7-5, aprovechando así su primera bola de partido frente a los nervios de un Kovalik que sucumbió después de tres horas y un minuto.

"Ha sido un partido complicado", admitió el propio Carreño ante los micrófonos de Eurosport después del duelo. "La verdad es que no ha sido mi día hoy y me ha costado entrar en el partido. He jugado muy lejos de la pista, normalmente suelo jugar más cerca. He sacado el partido sin jugar mi mejor tenis, y eso siempre es positivo", analizó el tenista asturiano.

Situado en la 11ª posición del ranking mundial, Carreño afronta los torneos cada vez con mayor responsabilidad. "Para mí, perder en primera ronda de un 'Grand Slam' es un resultado malo. Quizá un poquito más de presión sí tienes, pero hay que estar acostumbrado a jugar con esto y es bueno que pase", comentó.

También señaló aspectos a mejorar para la segunda ronda, en la que se enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Federico Delbonis y el brasileño Thomaz Bellucci. "No fallar tanto, hoy he hecho muchos errores no forzados; y hacerlo un poquito mejor con el saque. Hoy no sabía si sacar duro o colocado, y al final no he hecho ni una cosa ni la otra", resumió Carreño tras su debut en la tierra batida de París.

VERDASCO, EN TREINTAIDOSAVOS PESE A LAS MOLESTIAS FÍSICAS

El zurdo Verdasco, cabeza de serie número 30 del torneo, por su parte en la primera ronda se deshizo del también zurdo Nishioka, quien actualmente está en la posición 258 del ranking mundial. Tras un encuentro disputado en la pista 18 y que se alargó cuatro horas y 22 minutos, el madrileño se llevó el triunfo pese a sufrir molestias físicas en su tobillo derecho durante la recta final del duelo.

Aguantó el ritmo definitivo con esos problemas hasta cerrar el partido en cinco mangas ([4]6-7, 6-4, 6-3, [3]6-7 y 7-5). Y accedió de tal forma a los treintaidosavos de final del certamen parisino, donde ahora se cruzará con el vencedor del partido entre el argentino Guido Andreozzi y el estadounidense Taylor Harry Fritz.

En el primer set, el español cedió sus dos primeras tandas de saque (0-3), aunque recuperó inmediatamente uno de esos quiebres (1-3) y volvió a romper el servicio rival en el décimo juego (5-5). Solo dos 'break points' convertidos de siete posibles era una estadística fea para Verdasco, frente al pleno (dos de dos) que había firmado el japonés. En el 'tie break', el nipón cogió una buena renta de inicio (0-3) y se benefició de ella hasta abrochar el parcial por 4-7.

Nishioka, no obstante, sufrió más con su saque en el segundo set. Verdasco lo interpretó bien, le rompió el segundo turno de servicio y administró ese rédito hasta vencer por 6-4 sin apenas sobresaltos. Después, el asiático volvió a flaquear con su saque mediada la tercera manga (parciales de 2-1 y 4-2 en juegos) y cedió finalmente por 6-3.

A partir del cuarto set, ambos jugadores empezaron a sentir molestias físicas y aumentó el desequilibrio entre golpes ganadores y fallos algo tontos. Los dos perdieron entonces sus servicios un par de veces, teniendo que disputar otra muerta súbita; ahí, el español comenzó con 2-0 arriba, pero Nishioka reaccionó rápidamente y se apuntó el 'tie break' por 3-7.

A esas alturas de partido, Verdasco ya había solicitado asistencia médica. Un masaje en su tobillo derecho, acompañado de un vendaje compresivo, lo había mermado justo antes de la quinta y decisiva manga. Es más, el nipón venció en tres juegos consecutivos (0-3) y tenía contra las cuerdas al tenista de la 'Armada'; aunque la exigencia física fue tremenda y Nishioka no lo soportó, dejándose por el camino dicha ventaja.

El japonés se desfondó en el quinto set de forma brusca, con parones durante la disputa de peloteos decisivos, por culpa también de varios mareos que le provocaron alguna arcada; y eso se notó en un marcador que pasó del 2-4 al 7-5 favorable para un Verdasco cansado pero satisfecho. "Ha sido una primera ronda un poquito dura. Nishioka es uno de los jugadores más rápidos de piernas del circuito", dijo el madrileño a la conclusión del partido ante los micrófonos de Eurosport.

"En el cuarto set, cuando mejor estaba yo jugando, he empezado a sentir calambres. Ya en el quinto set, he visto que él estaba cada vez peor y eso me ha dado, por un lado, fuerza par levantar el 0-3; por otro lado, te pone más presión porque ha empezado a pegarle a la bola más duro. Ha sido un final duro de partido, para mí por cerrarlo y para él por cómo estaba... Bastante drama", reflexionó el cabeza de serie número 30 del torneo.

--RESULTADOS.

-Primera ronda.

PABLO CARREÑO (ESP/N.10) a Jozef Kovalik (ESQ) 4-6, 6-1, 7-5, 7-6(5).

FERNANDO VERDASCO (ESP/N.30) a Yoshihito Nishioka (JAP) (4)6-7, 6-4, 6-3, (3)6-7, 7-5.