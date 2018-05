Muguruza: "Era una primera ronda contra una rival muy buena y me va a ayudar"

29/05/2018 - 17:58

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza celebró su pase este martes a la segunda ronda de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, sobre todo por haberlo hecho ante una rival de entidad como la rusa Svetlana Kuznetsova lo que le va a "ayudar".

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Este es un partido que suele ser de segunda semana, pero que la que gana sale reforzada porque es una rival de primera ronda muy buena y en mi caso me va a ayudar haber jugado contra una experta aquí", señaló Muguruza ante los medios tras su triunfo por 7-6(0), 6-2.

La de Caracas recordó que sus "últimos partidos" antes de esta cita se le habían escapado por "resultados apretados", pero tenía claro que "no siempre" va a ser así. "Es lo que estaba pensando y el 'tie-break' ha sido un momento clave, me ha ayudado para estar más tranquila. Creo que ha sido un buen partido", expresó.

Además, indicó que se había "preparado bastante mentalmente" para lidiar con la más que previsible lluvia. "He visto el día feo y sabía que iba llover, que haría fresco y que se iba a parar. No me ha molestado, aunque es difícil porque las condiciones cambian", remarcó.

"Ha sido un momento difícil porque rompen el partido, pero no ha sido muy largo. Hay que estar concentrados y tampoco hacer cosas raras ni nada especial, toca esperar como todos", añadió sobre el parón vivido con 5-5.

Tras lidiar con una veterana como Kuznetsova, campeona en París en 2009, Muguruza tendrá ahora a una joven como la francesa Fiona Ferro. "No le conozco, pero haré un poco de trabajo para investigar. Será un partido diferente, pero no por eso será fácil. Es francesa y sabemos que aquí juegan bien", opinó.