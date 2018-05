Muguruza: "El año pasado aprendí que ante una francesa puede ser un partido más tenso"

31/05/2018 - 17:43

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se mostró "contenta" por su victoria de este jueves en la segunda ronda de Roland Garros ante la francesa Fiona Ferro y aseguró que, tras lo sucedido con el público en 2017 con Kristina Mladenovic, había aprendido y estaba "preparada para cualquier cosa".

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"He entrenado fuerte, me encuentro bien físicamente. Hay partidos en los que te encuentras mejor que en otros, pero estoy contenta porque es una jugadora que no conocía. Son de esas que hay que saber ganar de alguna manera", señaló Muguruza ante los medios tras el partido.

En este sentido, reconoció que se había "acordado de la experiencia del año pasado" cuando fue eliminada por una jugadora local como Kristina Mladenovic) y el comportamiento del público. "Estaba preparada para cualquier cosa", admitió. "Aprendí que cuando juegas con una jugadora de casa puede ser un partido más tenso, pero estaba preparada para que nada me afectara, sólo yo y mi juego. He salido muy mentalizada y en ningún momento he pensado en la ayuda del público", añadió al respecto.

"Ella ha jugado muy bien, es una jugadora joven y no tiene mucha experiencia. Ha sido un partido duro, he sabido jugar bien los puntos importantes", celebró la de Caracas, a la que le "gusta jugar el primer partido para no esperar tanto tiempo".

Muguruza apuntó que se está tomando este Roland Garros "muy en serio". "Quiero irme con un buen sabor de boca y quizá estoy extraconcentrada, pero luego paso página", advirtió la tres del mundo, cuyo "objetivo es ir poco a poco", sin pensar aún en la defensa del título en Wimbledon. "Estoy concentrada en el próximo partido. Siempre pienso en levantar trofeos, pero de aquí a que pase falta mucho", afirmó.

Finalmente, sobre su próxima rival, la veterana australiana Samantha Stosur, remarcó que "puede ser muy peligrosa". "No hay que mirar qué ha estado haciendo. Es una jugadora campeona de 'Grand Slam' y jugué semifinales con ella hace dos años. Es un partido muy duro para esta ronda, pero me gusta", sentenció.