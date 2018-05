El uruguayo Cuevas cae en segunda ronda ante el sudafricano Anderson

París, 31 may (EFE).- El uruguayo Pablo Cuevas cayó este jueves en la segunda ronda de Roland Garros ante el sudafricano Kevin Anderson, sexto favorito, por 6-3, 3-6, 7-6(5) y 6-4 en dos horas y 44 minutos.

Cuevas, actual 75 del ránking, no igualó su actuación en París de las tres pasadas ediciones, cuando superó dos rondas, su mejor actuación en un Grand Slam.

El tenista reconoció que no supo aprovechar las oportunidades que le ofreció su rival, un gran sacador que, sin embargo, no tuvo su mejor día con el servicio.

"No tuvo un gran día con los primeros y eso me dio oportunidades con los segundos, pero no le encontré la vuelta. En el juego de desempate del tercer set tuve opciones, pero supe aprovecharlas", aseguró Cuevas.

En ese momento, el uruguayo dispuso de una ventaja de 5-2, pero el sudafricano se sacó dos puntos directos de saque en el ángulo de la pista y, en el siguiente saque, en manos de Cuevas, cometió una doble falta.

"Luego él me restó bien y yo cometí un error. Ahí se me escapó el partido", aseguró.

Cuevas reconoció que esperaba más de su temporada de tierra batida, pero afirmó que le faltó un poco de energía para afrontarla con garantías.

El tenista se sentará ahora con su entrenador para analizar lo que resta de temporada, aunque en lo inmediato dependerá de cuanto avance en el cuadro de dobles.

Anderson, octavo finalista el año pasado, se medirá por un puesto en esa misma fase con el alemán Mischa Zverev, que derrotó al ucraniano Sergiy Stakhovsky por 6-3, 6-7(0), 7-6(2) y 6-1.