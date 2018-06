Djokovic sufre con Bautista pero jugará ante Verdasco los octavos de Roland Garros

El serbio (4-6, 7-6, 6-7, 2-6) logra desembarazarse del español

Su rival en la siguiente ronda, una de las sorpresas del torneo

Foto: Reuters.

El tenista serbio Novak Djokovic se vio forzado al límite por Roberto Bautista para acceder a octavos de final de Roland Garros después de una batalla de casi cuatro horas ante el castellonense, que entregó la cuchara después de un 4-6, 7-6, 6-7, 2-6.

El de Belgrado y el de Castellón ofrecieron un bonito y disputado partido, en el que el segundo tuvo buenas opciones tras remontar en el segundo y marchar con rotura por delante en el tercero, pero 'Nole' reaccionó con solidez y un tenis que parece que va en crecimiento.

Tras eliminar en su segundo partido al joven balear Jaume Munar, el exnúmero uno del mundo ganó más confianza para meterse entre los 16 mejores de este Roland Garros, después de firmar un total de 51 ganadores. Bautista hizo 42, pero le faltó más temple en los momentos decisivos.

Así, se le escapó la primera manga cuando servía para igualar a cinco juegos, situación que le hizo dudar y que no desaprovechó un Djokovic que se puso 3-0 arriba y elevando su nivel de tenis. Pero el español supo levantar su tenis para volver a meterse en el partido e igualarlo en un tiebreak (8-6) que alcanzó después de salvar tres bolas de set.

El tercer parcial fue mucho más movido, con los restos imponiéndose y cinco roturas en los primeros ocho juegos. Bautista se puso 5-3 arriba, pero no acertó a sentenciar y en esta ocasión la 'muerte súbita' no le fue favorable (7-4). El serbio afianzó entonces su juego y su saque para ponerse con un 5-1 que su rival no pudo levantar.

El rival de Djokovic será Fernando Verdasco, que dio la sorpresa al imponerse sobre Grigor Dimitrov por 7-6(4), 6-2 y 6-4.

El madrileño rayó a gran nivel durante las casi dos horas y media que duró el choque, sobre todo tras llevarse la primera apretada manga ante un rival al que ya había ganado este año en Indian Wells, que no paró de acumular errores no forzados (44) y al que no le vio cómodo, pese a que tuvo serias opciones en el primer set y un amago de reacción en el tercero.

Tras intercambiar breaks en los dos primeros juegos, ambos tenistas afianzaron sus poderosos servicios para mantener una igualdad que estuvo a punto de romperse en el duodécimo juego. Dimitrov dominaba entonces 6-5 y tuvo cuatro pelotas de set que el español acertó a salvar para coger moral para una 'muerte súbita' que se adjudicó, aunque la empezó perdiendo.

Esta victoria parcial le dio moral a Verdasco y dejó 'tocado' al cuarto cabeza de serie, que perdió siete juegos seguidos para ceder también la segunda manga y verse con el tercero muy cuesta arriba (3-0). Entonces, entre algunos nervios del zurdo y cierta recuperación de su tenis recuperó el terreno perdido, pero el madrileño aguantó y aprovechó su presión con 5-4 arriba para lograr una rotura más y repetir los octavos del año pasado.